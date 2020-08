2日、明治安田生命J2リーグ第9節が各地で行われた。

今節では、大宮アルディージャ対アビスパ福岡の試合が新型コロナウイルスの影響で中止が決定。全10試合が行われた。

ここまで勝利のないFC琉球は、アウェイでファジアーノ岡山と対戦。前半に先制を許し、ビハインドでハームタイムを迎える。それでも後半に同点に追いつくと、86分にFW阿部拓馬が逆転弾を記録。2ー1でタイムアップを迎えた琉球は、待望の今シーズン初勝利を手にした。

無敗で首位を走るV・ファーレン長崎は、ホームに東京ヴェルディを迎えての一戦。ここまでチームトップの3得点を記録しているFW富樫敬真を中心に攻めるも、得点を奪うまでには至らない。しかし東京Vの得点も許すことなく、0ー0でスコアレスドロー。長崎はリーグ戦の無敗を維持している。

10位のジュビロ磐田は、アウェイで愛媛FCと対戦した。前半は両チームともにスコアレスで折り返すと、59分にMF大森晃太郎が先制点を記録。その4分後にはFWルキアンが追加点を挙げ、リードを2点に広げた。84分に愛媛のDF西岡大志に得点を許すも、磐田が2ー1で勝利を収めた。

第9節の試合結果と順位表、また第10節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

岡山 1ー2 琉球

栃木 0ー0 新潟

甲府 1ー1 山口

松本 1ー2 北九州

長崎 0ー0 東京V

京都 1ー0 町田

水戸 3ー2 金沢

大宮 (中止) 福岡

千葉 1ー2 群馬

徳島 1ー0 山形

愛媛 1ー2 磐田

■順位表

1位 長崎 勝ち点23 得失点差+8

2位 大宮 勝ち点18 得失点差+5 ※1試合未消化

3位 徳島 勝ち点16 得失点差+8

4位 北九州 勝ち点16 得失点差+7

5位 京都 勝ち点15 得失点差+4

6位 新潟 勝ち点14 得失点差+3

7位 甲府 勝ち点14 得失点差+1

7位 磐田 勝ち点14 得失点差+1

7位 福岡 勝ち点14 得失点差+1 ※1試合未消化

10位 町田 勝ち点13 得失点差0

11位 水戸 勝ち点12 得失点差+2

12位 東京V 勝ち点11 得失点差−1

13位 栃木 勝ち点11 得失点差−2

14位 金沢 勝ち点10 得失点差+2

15位 千葉 勝ち点10 得失点差+1

16位 松本 勝ち点9 得失点差−2

17位 岡山 勝ち点9 得失点差−3

18位 愛媛 勝ち点8 得失点差−2

19位 山形 勝ち点8 得失点差−3

20位 山口 勝ち点8 得失点差−7

21位 琉球 勝ち点7 得失点差−9

22位 群馬 勝ち点6 得失点差−14

■第10節対戦カード

▼8月8日(土)

18:00 東京V vs 琉球

18:00 新潟 vs 大宮

19:00 山形 vs 京都

19:00 金沢 vs 愛媛

19:00 磐田 vs 松本

19:00 岡山 vs 水戸

19:00 山口 vs 栃木

19:00 徳島 vs 長崎

19:00 福岡 vs 甲府

▼8月9日(日)

19:00 群馬 vs 北九州

19:00 町田 vs 千葉