映画「STAND BY ME ドラえもん 2」をモチーフにした限定フードが8月4日より、グッズが28日より大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで順次販売される。

フードとグッズは8月4日から2021年1月6日までの期間限定アトラクション「『STAND BY ME ドラえもん 2』XRライド」の登場を記念したもの。スタジオ・スターズ・レストランでは、ローストチキンの周りにウェディング姿で向かい合うのび太としずかちゃんのシルエットと、目がハートマークになったドラえもんを飾った「ドラえもんプレートセット」、ひみつ道具の“通りぬけフープ”をくぐるドラえもんの後ろ姿を表現した「ドラえもんの通りぬけフープケーキ」などのメニューを提供する。また「『STAND BY ME ドラえもん 2』XRライド」前のフードカートでは、「『STAND BY ME ドラえもん 2』ポップコーンバケツ どら焼き風ポップコーン」「ドラえもんのお団子」「ドラえもんソフローズン」が販売される。

グッズには蝶ネクタイを身につけたドラえもんのイラストをデザインしたTシャツ、クリアファイル、マグカップなどがラインナップされた。いずれもスぺース・ファンタジー・ステーションで販売され、同店では8月4日から27日まで商品の予約を受け付けている。

(c)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners