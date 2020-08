8月1日から2日にかけて、明治安田生命J1リーグ第8節が各地で行われた。

前節終了時で首位に立っていた川崎フロンターレと2位につけていたガンバ大阪が対戦。注目の“首位攻防戦”では、川崎の大島僚太が放った強烈なミドルシュートが決勝点に。7連勝を記録した川崎が首位をキープしている。

サンフレッチェ広島は横浜FCの本拠地に乗り込んだ。22分に東俊希の浮き球パスに抜け出した森島司が先制点を挙げると、37分には青山敏弘のクロスからフリーになっていたドウグラス・ヴィエイラが落ち着いてネットを揺らす。広島が横浜FCを2-0で下し、7月4日に行われた第2節ヴィッセル神戸戦以来となる勝ち点3を獲得した。

昨シーズン王者の横浜F・マリノスは敵地でベガルタ仙台と対戦。序盤からボールを握りながらもなかなかゴールを決め切ることができず、このままスコアレスドローかと思われたが、後半アディショナルタイムに左サイドからのクロスをマルコス・ジュニオールが叩き込み値千金の決勝弾。今シーズンのアウェー戦で初勝利を手にした。

セレッソ大阪と湘南ベルマーレの一戦では、72分に清武弘嗣が沈めたPKが決勝点となりC大阪が勝利。3試合ぶりの白星を手にし、順位を2位に押し上げた。開幕からなかなか勢いに乗り切れない鹿島アントラーズは、エヴェラウドがハットトリックの大暴れ。大分トリニータを4-1で下している。

J1第8節の結果と順位表、また次節の予定は以下の通り。

■J1第8節

ベガルタ仙台 0-1 横浜F・マリノス

横浜FC 0-2 サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 0-1 柏レイソル

浦和レッズ 1-1 清水エスパルス

FC東京 2-3 サガン鳥栖

湘南ベルマーレ 0-1 セレッソ大阪

ガンバ大阪 0-1 川崎フロンターレ

大分トリニータ 1-4 鹿島アントラーズ

北海道コンサドーレ札幌 2-3 ヴィッセル神戸

■J1順位表

1位 川崎(勝ち点22/得失点差+15)

2位 C大阪(勝ち点17/得失点差+4)

3位 G大阪(勝ち点16/得失点差+4)

4位 柏(勝ち点15/得失点差+7)

5位 名古屋(勝ち点14/得失点差+6)※1試合未消化

6位 FC東京(勝ち点14/得失点差+2)

7位 浦和(勝ち点14/得失点差ー1)

8位 札幌(勝ち点12/得失点差+2)

9位 神戸(勝ち点12/得失点差ー1)

10位 広島(勝ち点10/得失点差+5)※1試合未消化

11位 横浜FM(勝ち点10/得失点差ー1)

12位 鹿島(勝ち点7/得失点差-3)

12位 鳥栖(勝ち点7/得失点差-3)

14位 大分(勝ち点7/得失点差-7)

15位 仙台(勝ち点6/得失点差-6)

16位 清水(勝ち点5/得失点差-6)

17位 横浜FC(勝ち点5/得失点差-11)

18位 湘南(勝ち点4/得失点差-6)

■第9節対戦カード

▼8日

18:00 清水 vs 札幌

18:00 名古屋 vs 浦和

18:30 鹿島 vs 鳥栖

19:00 川崎 vs 大分

19:00 横浜FM vs 柏

19:00 G大阪 vs 横浜FC

19:00 神戸 vs 仙台

▼9日

18:00 広島 vs 湘南

19:00 C大阪 vs FC東京