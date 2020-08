ヴーヴ・クリコがグローバルで提案するクリエィティブなプログラム Veuve Clicquot The New Makers”

ヴーヴ・クリコは、体が喜ぶ”しみじみおいしい”タイ料理『chompoo(チョンプー)』と、2020年8月1日(土)~10月31日(土)の期間限定でコラボレーショする。



本コラボレーションは、ヴーヴ・クリコがあらゆるクリエイティブ領域にて活躍する創造者「The New Makers」と共に、人々にインスピレーションを届ける情報発信や、ユニークなコミュニティの形成を目的とするプログラム「Veuve Clicquot The New Makers (ヴーヴ・クリコ ザ ニュー メーカーズ)」 の日本での第1弾としてコラボレーションしている森枝シェフプロデュースのレストラン『chompoo』にて開催される。話題のタイ料理と、ヴーヴ・クリコを存分にお楽しみいただける、ユニークなフードペアリングを提供。







生姜、ピーナッツ、レモングラス、スターアニスなど、オリエンタルな香り溢れるカレーに、サクッとした食感に仕上げた豚バラをトッピングした「ハーブ・スパイス・オリエンタルカレー」や、森枝氏がstay home期間中にヴーヴ・クリコのためにレシピを考案、動画配信も行なったフードも登場するなど様々なフードレシピがお目見え。



料理と共に「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」、「ヴーヴ・クリコ ローズラベル」、また氷を入れてカクテルとして楽しむ「ヴーヴ・クリコ リッチ」は色鮮やかな5種類もご堪能いただける。







さらに、開放感のあるウッドデッキにはクリコイエローのパラソルやテーブルが配され、オープンスペースで風を感じながら、ペアリングを満喫いただける空間、テラス・クリコもご用意。ヴーヴ・クリコと共に、スパイスと彩りあふれる食体験ができる、創造性に富んだコラボレーションに是非ご期待いただきたい。





【 Veuve Clicquot × chompoo コラボレーション開催概要】

※内容は変更になる場合があります

開 催 期 間:2020年8月1日(土)~10月31日(土) ※雨天や強風の場合は館内へご案内いたします

営 業 時 間:11:30~20:00(L.O. 19:30) ※通常営業時間 11:30~23:00 渋谷PARCOの営業に準じます

所 在 地:東京都渋谷区宇田川町15‐1 渋谷PARCO 4階 03-6455-0396

オフィシャルURL: https://shibuya.parco.jp/shop/detail/?cd=025862

料 金 :お料理 500円(税抜き)~ 、お飲物 1,000円(税抜き)~

取り扱いアイテム:

ヴーヴ・クリコ イエローラベル グラス(100ml)1,000円 ボトル 10,000円

ヴーヴ・クリコ ローズラベル グラス(100ml)1,000円 ボトル 10,000円

ヴーヴ・クリコ リッチカクテル グラス(100ml)1,000円



渋谷PARCOの感染症予防への安心・安全の取組みはこちらよりご確認いただけます。

https://shibuya.parco.jp/pnews/detail/?id=6766