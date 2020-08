ブシロードは7月21日、東京・秋葉原UDXシアターにて「ブシロード戦略発表会2020夏」を開催。発表会は二部制となり、第1部では、新作リズムゲームアプリ『D4DJ Groovy Mix』の「D4DJ Groovy Mix リリースだいたい100日前発表会 ―プロジェクト新情報もあるよスペシャル―」、第2部では、トレーディングカードゲームを中心とした「ブシロードTCG戦略発表会絆」を開催しTCG分野に於いての今後の展開を発表した。

本稿では第1部「D4DJ Groovy Mix リリースだいたい100日前発表会 ―プロジェクト新情報もあるよスペシャル―」の様子をレポート。

現在、先行プレイ版を配信し、事前登録受付中の新作アプリ『D4DJ Groovy Mix』。今回の発表会では西尾夕香(愛本りんく役)、高木美佑(犬寄しのぶ役)、紡木吏佐(出雲咲姫役)、平嶋夏海(瀬戸リカ役)、加藤里保菜(青柳椿役)、反田葉月(桜田美夢役)が登場し、新情報を公開した。

まずはアプリのリリースが10月25日に決定し、新システムなどを発表。また、『D4DJ Groovy Mix』主題歌は6ユニット全24人が歌う書き下ろし楽曲「LOVE!HUG!GROOVY!!」に決定。そして、先行プレイ版アプリ「D4DJ Groovy Mix D4U Edition」にて、Lyrical Lilyの「汚れっちまった悲しみの色」、BGM「ロックマン2 メドレー1」「ストリートファイターⅡ メドレー1」の追加が発表された。

そして、『D4DJ Groovy Mix』のリズムゲーム・パートで遊べる楽曲を5曲追加。実装される楽曲は「ルパン三世のテーマ」「ロックマン2 メドレー2」「ストリートファイターⅡ メドレー2」「魔界村メドレー」「Conflict(feat.出雲咲姫)」とのこと。

さらに、 事前登録&ダウンロード777,777人の達成報酬は「『Tokyo 7th シスターズ』のカバー曲実装」。実装曲は777,777人を達成した際に発表される。事前登録&ダウンロード100万人の達成報酬は「Happy Around!モデル DJコントローラー」。事前登録者&ダウンロード数が100万人を突破した際には、D4DJ×楽器メーカーコラボ第1弾としてHappy Around!モデルのDJコントローラーを抽選で5名にプレゼントするとのこと。

続いては映像まわり。 DJユニット「Photon Maiden」の新曲「A lot of life」のMVがYouTube「D4DJ チャンネル」にて公開。また、Peaky P-keyの新曲MVは9月下旬に公開予定とのこと。

また、アニメ『D4DJ First Mix』のOP制作については、作詞は中村航氏、作曲はヒャダインが担当すると発表された。そして、Lyrical Lilyのユニット写真も公開された。

