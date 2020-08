アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月20~26日の1位は、アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」のシングル「Fantastic Departure!」でした。

◇先週の結果

Aqoursは、9月から5大ドームツアーの開催を予定していて、今回首位を獲得した「Fantastic Departure!」の表題曲は、同ツアーのテーマソングです。表題曲は、「ラブライブ!」シリーズの楽曲を手がけてきた畑亜貴さんが作詞、J-POPシーンで活躍するカナタ・オカジマさん、MEGさんが作曲を担当し、ポップなデジタルチューンに仕上がっています。

続く2位には、歌手のReoNaさんが歌うテレビアニメ「ソードアート・オンライン(SAO)」シリーズの最新章「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」の第2シーズンのオープニングテーマ「ANIMA」がランクイン。ReoNaさんは、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」の劇中アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当したことでも話題になりました。

ほかにも、人気アニメ「プリキュア」シリーズの第17弾「ヒーリングっど プリキュア」のキャラクターソングCD「ヒーリングっど プリキュア キャラクターシングル ~響き合う4つの声~」が6位に。三森すずこさんが演じる新キャラクター・風鈴アスミのキャラクターソングや、プリキュア4人が歌う新曲「Ready Steady →プリキュア!!」などを収録しています。8位には、作曲家の高橋諒さんによるユニット「Void_Chords(ヴォイド コーズ)」によるアニメ「ULTRAMAN」のエンディングテーマ「my ID」が登場しました。

◇今週の動向

人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」発のCD「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER CHALLENGE 03」、声優の古川慎さんが歌うテレビアニメ「啄木鳥探偵處(きつつきたんていどころ)」のオープニングテーマ「本日モ誠ニ晴天也」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Fantastic Departure!」 Aqours シングル

2位 「ANIMA」 ReoNa シングル

3位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 09 オタク is LOVE!」 荒木比奈(CV:田辺留依)/神谷奈緒(CV:松井恵理子)/安部菜々(CV:三宅麻理恵) シングル

4位 「シングルコレクション+アチコチ」 坂本真綾 アルバム

5位 「Wahl」 Roselia アルバム

6位 「ヒーリングっど プリキュア キャラクターシングル ~響き合う4つの声~」 Various Artists シングル

7位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」 Various Artists シングル

8位 「my ID」 Void_Chords シングル

9位 「Fate/Grand Order Original Soundtrack IV」 GAME MUSIC アルバム

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 40 バベル」 一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ)/二宮飛鳥(CV:青木志貴) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。