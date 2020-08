NIGHTMARE・柩「ひどいときは2週間寝たきりの生活で…」最近起きた“最悪”な出来事とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月25日(土)の放送では、先週に引き続き5人組バンド・NIGHTMAREから柩(ヒツギ)さん(Gt)が登場! NIGHTMAREの復活ライヴのタイトルが『再惡』(『NIGHTMARE 20th Anniversary SPECIAL LIVE GIANIZM 〜再惡〜』)ということで、最近“最悪だった出来事”をお話いただきました。柩:私、持病で首にヘルニアがあるんですけど、7、8年ずーっとそれが大人しくしていて何も(症状が)出なかったんですけど、自粛生活が続いて体の筋力が落ちたのか、症状が一気に“ドン”って出てきて。ひどいときはもう1週間、2週間寝たきりで。逹瑯:2週間寝たきり!?柩:マジでもうヤバくて。だから出前とか頼んで玄関に行くのが本当に一苦労で。逹瑯:マジで?柩:だからAmazonで、ベッドまわりに付けられる携帯やら何やらのアームがあるじゃん、あれをひと通り全部買ったからね(笑)。逹瑯:でも、それ(買ったもの)を取りに行くのがまた大変みたいな(笑)?柩:ハハハ(笑)。それでベッドのまわりにずらーっと取り付けて、寝たままで携帯とかパソコンとか……あとあれ、“ベッドで横になったまま作業ができるデスク”みたいなのがあるじゃん。逹瑯:病院にあるやつね、ご飯とか食べるやつね。柩:そうそう。あれとかも買ったもん。逹瑯:マジで?柩:起き上がれないから。左腕に痛みが出てくるから。逹瑯:首から痛みがくるわけだ。柩:だから右手だけでカチャカチャ操作して(笑)。逹瑯:それで治ったの? 良くなった?柩:1番のピークを過ぎたから腕は動かせるようになったけど……うん、今は大丈夫。逹瑯:今はもう完璧?柩:完璧ではないですけど。逹瑯:俺のことを肩車できる?柩:死んじゃうかも(笑)。まぁでも、8割9割はもう大丈夫。逹瑯:どうやって改善したの?柩:病院に行ってリハビリをしたりとか、あとちょっとキツい薬を飲んだり。それを飲むと出歩けないくらい、フラフラになっちゃうんだけど(笑)。逹瑯:あぁそうなんだ、痛み止め?柩:痛み止めの薬。それとかで症状を抑えつつ、リハビリしつつで。逹瑯:ガチじゃん。柩:ガチでヤバかった。これは本当に最悪だった(笑)。逹瑯:でも、ちゃんと治さないとなぁ。柩:涙出るかと思ったもん。逹瑯:大変だなぁ……。◎8月1日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、真空ホロウから松本明人さん(Vo&Gt)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack