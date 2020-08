8月1日(土)21時からの「土曜プレミアム」(フジテレビ系)は、ダウンタウン(浜田雅功、松本人志)がMCを務める『HEY!HEY!NEO! MUSIC CHAMP』が放送される。瑛人、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、sumika、乃木坂46、V6、MAN WITH A MISSION、山下智久、LiSA(五十音順)の9組がゲスト出演する。



『HEY!HEY!NEO!』は、1994年から2012年に放送された伝説の音楽バラエティ番組『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のスピンオフ番組として2015年より不定期で放送。8回目の放送となる今回は“MUSIC CHAMP”と題し、初のゴールデン・プライム帯で放送される。



瑛人は、2019年4月発表の楽曲「香水」が若者を中心に大ヒット。SNSやYouTubeに相次いで投稿されている“歌ってみた”カバー動画で人気に火がつき、リリースから1年以上たった今、各音楽配信サービスでトップチャートに上り詰めた。今回はチョコレートプラネットが緊急参戦し、本人の前で「香水」のPVを再現する。“本人×モノマネ”奇跡のコラボに注目だ。



JO1は、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で、101名から一般投票で選ばれた11人組グローバルボーイズグループ。今年3月に発売されたデビューシングル「PROTOSTAR」は初週売り上げ32.7万枚を記録し、初登場1位に輝いた。メンバー11人との共同生活中、絆は深まっているというが、リーダーの與那城奨が、注文していないのに自分の部屋に早朝からピザが配達される怪奇現象を告白。その理由とは?



GENERATIONS from EXILE TRIBEは、2012年のデビュー以来、全シングルオリコンチャートTOP10入り。昨年は自身初の5大ドームツアーを成功させ、『第70回NHK紅白歌合戦』では初出場ながら堂々としたパフォーマンスを披露した。紅白初出場以降、関口メンディーが天狗になっているとのウワサが!? さらに、テレビで見せる“明るくていい人”キャラと裏腹に、実は根暗というタレコミが届く。そしてダウンタウンと同郷、尼崎市出身の数原龍友が尼崎愛を語る。



sumikaは、幅広い世代から圧倒的な支持を集める4人組バンド。映画、アニメ、CMでのタイアップ楽曲も多数あり、ジャンルレスな楽曲、親しみやすいメロディー、確かなパフォーマンス力で不動の人気を築いている。そんな超売れっ子なのに、普通すぎて街を歩いても誰にも気づかれずに困っているという4人。そんなメンバーたちにダウンタウンが大胆なイメチェンを指南する。



人気、売り上げ、ルックスすべてにおいて最強の国民的アイドルグループ・乃木坂46。メンバーはソロ活動にも精力的で、現役メンバー11人がメジャー女性誌の専属モデルとして活躍中。女性からの支持も厚く、美とオシャレのアイコンとして憧れの的になっている。そんな乃木坂46が最近ハマっているという“はぁって言うゲーム”をダウンタウンと挑戦。実はこのゲーム、ダウンタウンの昔の漫才ネタが原点となっている!?



V6は、今年デビュー25周年を迎えるアニバーサリーイヤー。番組では、これまで出演した『HEY!HEY!HEY!』のVTRを一挙に振り返る。さらに、アニバーサリーを記念して広瀬香美がスタジオに登場する。デビュー曲「MUSIC FOR THE PEOPLE」を熱唱する広瀬にV6全員が感激&爆笑!?



MAN WITH A MISSIONは、2010年、音楽シーンに突如として姿を現し、すさまじいスピードで大ブレークを果たした“5匹”組ロックバンド。日本武道館をはじめ日本各地でのワンマンライブは即日完売。ドラマ、映画でのタイアップ楽曲も数多く、「Remember Me」 は大ヒットを記録した。そんな“オオカミ旋風”を巻き起こしてきたメンバーたちだが、ついにキャラが崩壊!? 毛並みが老化? 実は肉より魚派? ダウンタウンの容赦ないイジリにメンバーは耐え切れるのか!?



山下の最新シングル「Nights Cold」は、出演ドラマのエンディングテーマに起用され、自身初となる世界楽曲タイアップとなっている。そんな山下はステイホーム中、ダウンタウンの番組をたくさん見ていたという。そのせいか、7年ぶりの共演となるダウンタウンに緊張気味。また、山下の英語の先生がスタジオに登場し、山下の素顔を存分に語り尽くす。



LiSAは、大人気テレビアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマソング「紅蓮華」が話題。配信ダウンロード数はミリオン超え、ストリーミングでの再生回数は1億回を突破。世界から絶大な支持を集めるLiSAは、初対面のダウンタウンを前にテンションが上がりまくり。小学校時代に聞いた「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント」に衝撃を受けたLiSAは、「私にとって浜田さんはパンクロッカー」と語り、「かっこいい!」を連発する。



収録を終えたそれぞれのアーティストから感想コメントが到着、以下に紹介する。



<瑛人 コメント>

いつもテレビで見てるダウタウンさんが目の前にいて、不思議なきもちと喜びでいっぱいでした。トークが不安でしたがめちゃくちゃ笑えました。皆さん応援ありがとうございます! めちゃくちゃ救われています!! 皆さんの胸に届く歌をこれからも作りたいです。



<JO1 コメント>

與那城奨:ファーストシングルの時に初共演させていただきましたが、とても緊張してあまりしゃべれなかったことを覚えています。今回は前回よりはトーク力が改善したのかな、と思ってます! ただ、ダウンタウンさんのトーク力はすごかったですね。どんなことを言っても拾ってくれるし、笑いに変えてくれて、やっぱりプロってすごいなぁと改めて実感しました。これからは色々な人のトークを参考にして、トーク力を上げていきたいと思います。僕たちのセカンドシングル「STARGAZER」のタイトル曲でもある「OH-EH-OH」をTV初パフォーマンスさせていただきました。僕たちの新たな姿を是非目に焼き付けて下さい!! みなさんの前でお披露目するのを楽しみにしてます!



<GENERATIONS from EXILE TRIBE コメント>

数原龍友:以前個人で番組共演させていただいた際に“ダウンタウンさんと一緒にお仕事できて夢がかなった”と思ったのですが、今回はGENERATIONS全員でダウンタウンさんにお会いするという夢もかない、本当に幸せでした。尼崎出身の同郷ということで、浜田さんにたくさんイジっていただいたのですが、尼崎は本当にいい所ですので、勘違いしないでほしいです(笑)。「You&I」で全国の皆さん、特に尼崎の皆さんとも一緒になれればと思います。



<sumika コメント>

片岡健太:体感5秒でした。子供の頃からテレビで見ていたスーパースターに悩みを聞いていただけてうれしかったです。2020年、最高の夏の幕開けになりました。ご褒美のような一日をありがとうございます。ダウンタウンのお二人との掛け算で、演奏もトークもライブ感のある特別な時間が作れました。是非お楽しみに!



<乃木坂46 コメント>

齋藤飛鳥:お二人ともとても優しく、たくさん目を合わせて楽しくお話してくださりました。松本さんの松本さんらしいトークを聞いて、やっぱりとても好きだなぁと思いました。浜田さんは収録前後に話しかけてくださったり、何年も前にグループでお会いした時の事を覚えていてくださったりして、こういう方が慕われるのだなと実感しました。あのダウンタウンさんとわちゃわちゃゲームをしてしまいました。うらやましいと思う方も多いんだろうな。“いいでしょう?”という気持ちです。“飛鳥、普通に楽しんでるなぁ”と思いながら見てくださいませ。



<V6 コメント>

坂本昌行:久しぶりでしたが、昔と変わらないダウンタウンのお二人との掛け合いがとても楽しかったです。愛のあるツッコミを今回もありがとうございます。1996年から出演させていただいていて、今年デビュー25周年目にして、僕ら“トニセン”の名前を覚えていただけてよかったです。詳しくは番組をご覧ください(笑)。V6が25周年の節目を迎えられたのは、ファンの皆さんのおかげです。みなさんに喜んでいただけることをやっていければと思っておりますので、楽しみに待っていてください。



<MAN WITH A MISSION コメント>

ジャン・ケン・ジョニー:5年ブリナノニ覚エテイテクレテ嬉(ウレ)シカッタデス。コレカラモイツデモメチャクチャデ面白スギルオ2人ノファンデイ続ケマス。タダタダ楽シカッタデス。見逃シタラアキマヘン!



<山下智久 コメント>

7年ぶりという事で、久々にお会いしてすごく緊張したのですが、楽しくトークさせていただき、あっという間に時間が過ぎてしまいました。ありがとうございました。気持ちを込めて歌わせていただきましたので是非、番組放送をお楽しみにしていただけますとうれしいです。



<LiSA コメント>

テレビの向こうから見ていたダウンタウンさんの間に座らせていただいて、お二人のお話にどんどん巻き込まれて特等席で楽しませていただきましたっ。今度は生でどつかれたーーーいっ! トークはとても楽しく、歌唱はダークバラード。ということで、とてもギャップのある全く別の『HEY!HEY!NEO!』を堪能させていただきました。初めてのダウンタウンさんとのお話も、初披露楽曲「愛錠」も特別だらけです。お見逃しなく~!