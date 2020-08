「セックス・マシーン」誕生50周年　ブーツィー・コリンズが明かすJBファンクの真髄

1970年7月にシングルとして発表された「セックス・マシーン」は、ジェームス・ブラウンの新たな黄金時代の幕開けを飾った。当事者の一人であるブーツィー・コリンズが、ソウルのゴッドファーザーと作り上げた金字塔を振り返る。





いきなり訪れた「超次元の体験」



ジェームス・ブラウンはバスには乗らなかった。彼の移動手段はプライベートジェットだったからだ。それだけに、1970年の春にナッシュビルで行われたライブの後、ソウル・ブラザー・ナンバー・ワンことブラウンが、その右腕であるオルガン奏者のボビー・バードと一緒に、彼の新たなバックバンドのツアーバスに入ってきた時、現場にいた誰もが思わず身を固くした。



「まるで『トワイライト・ゾーン』のワンシーンだった。何かのドッキリかと思ったくらいさ」ベーシストのブーツィー・コリンズは笑ってそう話す。その数カ月前、ブラウンのバックバンドのメンバー全員がブラウンに反旗を翻したため、彼はシンシナティを拠点としていたザ・ピースメーカーズのメンバーだったコリンズと、彼の兄でギタリストのフェルプス・”キャットフィッシュ”・コリンズを迎え入れて結成した新バンドをThe J.B.sと名付けた。「俺たちはライブを終えたばかりで、汗だくのまま冗談を言い合ったりしてた。そんなところに、てっきり次の公演場所に向かって飛行機で移動したと思ってた彼がバスに入ってきたもんだから、みんな縮み上がってたよ」



●【動画を見る】ブーツィー・コリンズも参加した、1971年の「セックス・マシーン」ライブ映像



「完成したばかりの新曲を聴かせたいから、彼も俺たちと一緒に次の公園場所までバスで移動するっていうんだ」ブーツィーはそう話す。「ジェームスとボビー・バードは、俺とキャットフィッシュのすぐ前の席に座ってた。彼は紙袋を出してきて、『ボビー、今から新曲を歌うから歌詞を書き留めてくれ』って言ったんだ。彼はこう歌い始めた(ジェームス・ブラウンの声を真似て)『セックス・マシーンの気分だ イクぜ(Yeah, I feel like a sex machine. Get up.)』。ボビーは歌詞を書き留め、ベースとギターをそれぞれ手にしてた俺とキャットは、彼の歌に合わせて即興でリフを弾いた。『いい感じだ。聴かせて良かったよ』ってジェームスは言ってくれたよ」。ブーツィーはそう話し、豪快な笑い声を上げた。



「セックス・マシーン」の原型は既に出来上がっていたが(後にブラウンは同曲のアイディアを、彼が複数の賞を獲ったNashville Municipal Auditoriumでのショーのポスターの裏に書いたと本誌に語っている)、その時点ではダイヤの原石に過ぎなかった。しかし、その曲を早急にレコーディングしたがったブラウンは、信頼を寄せるシンシナティのKing Studiosの専属エンジニア、ロン・レンホフに電話をかけ、ナッシュビルのStarday-Kingスタジオに駆けつけて欲しいと懇願した。RJ Smithの著書『The One』によると、飛行機に間に合わなかったレンホフは、シンシナティからナッシュビルまで車を5時間走らせ、到着するやいなやレコーディングを始めたという。



録音はぶっつけ本番、体で反応したJ.B.s



「彼はいきなりこう言った、『準備はいいか?』」そう話すブーツィーの声には、その時の動揺が表れているようだった。「まるで練習ができてないパートをいきなり録ろうっていうんだよ。ロクに練習できないまま録った曲は他にもあった。『スーパー・バッド』とか『ソウル・パワー』とかは曲の基本こそ抑えつつも、ほとんどぶっつけ本番で録った。でも『セックス・マシーン』に至っては、バスの中でちょろっとジャムっただけだ。適当に弾いてただけなのに、いきなりスタジオに入って『準備はいいか?』ときたもんだ。動揺したけど、『もちろんだ、始めてくれ』って返したよ。半ばヤケクソさ。でも彼が『Hit me!』って声を上げた瞬間、俺たちは体で反応した。結果は知っての通りさ」



同曲のシングル盤は各面3分未満の2部構成となっており、ブーツィーは各小節の頭の音(ブラウンは「The One」と呼んだ)を強調したうねるようなベースラインを、キャットフィッシュはジミー・ノーレンのチキン・スクラッチを思わせるカッティングギターを弾いている。同曲でのブラウンは、まさにセックス・マシーンそのものだ。上述の著書『The One』によると、バードは当時「セックス」という言葉をテレビで頻繁に耳にしており、ブラウンと共にその言葉と「マシーン」を組み合わせることを思いついたという(注:スライ&ザ・ファミリー・ストーンがその前年に発表した『スタンド!』には、14分に及ぶジャム「セックス・マシーン」が収録されていた)。「いくぜ!(Get up!)」というブラウンのシャウトに、バードが「立ち上がれ(Get on up.)」とクールにレスポンスを返す。間奏の部分では、ブラウン自身がブルージーなピアノのリフを弾いている(「小粋なピアノ」という彼のシャウトも耳にすることができる)。そして曲の中盤では、ブラウンがこう呼びかける。「ボビー、この辺でブリッジに移るか?」「行っちまえ!」



「『ブリッジに移ってくれ』っていう曲の中間部に入る際の合図を、45年前くらいにどこかで耳にしたんだ」ブラウンは1988年にSpin誌にそう語っている。「俺はそれをリリースの合図として使ったんだ」







ブラウンのリードに従う形で、The J.B.sは演奏スタイルを目まぐるしく変化させていったが(サンプルによって曲調をガラリと変えるヒップホップのプロデューサーをライブバンドに置き換えたような感じだろうか)、彼らが十分な練習もなしに適応していたことには驚きを隠せない。ブラウンが「シェイク・ユア・マネー・メイカー」とシャウトし、「やり逃げしてもいいか?(Can I hit it and quit it?)」と切り出すたびに、バンドはあの冒頭の4音を奏でた。演奏が終わるたびに、バンドが安堵の息をつくのが聞こえてくるようだ。



ブーツィーは数テイク録ったと記憶しているが、ブラウンはJ.B.s流ファンクネスが迸るような最初のテイクがベストだと断言した。同曲はシングルとして1970年7月中旬にKing Recordsからリリースされ、ソングライターのクレジットにはブラウンとバードのほか、無理難題に応じたレンホフの名前も加えられた。「このスタジオはマジで最高だ」ブラウンはStarday-Kingスタジオについて、1970年9月に本誌にそう語っている。「必要がない限り、もうシンシナティではレコーディングしたくないな」。同曲はBillboardのHot 100で15位、R&Bチャートでは2位を記録したほか、本誌の「史上最高の名曲500選」では334位にランクインしている。



俺たちは楽器の一部として音に変換した



1970年7月23日、「セックス・マシーン」が各ラジオ局で受けていることをBillboardが報じた数週間後、ブラウンとJ.B.sは再びスタジオ入りし、約11分に及ぶ同曲の別バージョンをレコーディングした。曲に馴染んだJ.B.sのスキルが遺憾無く発揮されたこのバージョンはよりルーズでファンキー、そして自信に満ちている。ブラウンはお気に入りの都市の数々にシャウトアウトを送り、大声で「Good Gawd!」と叫ぶ。レンホフが冒頭に偽の歓声を差し込み、コリンズ兄弟の加入前に録音されたライブ音源を加えて完成させたアルバムは『セックス・マシーン』と題された。同年秋に発売された同作はシングルにも引けを取らない反響を呼び、チャートの29位にランクインした。



同曲の成功はファンクに接近した新生ブラウンの誕生を告げるとともに、ライブにおける定番曲となった。1971年にステージで披露された際にはよりアッパーで、即興の部分がより強調されていた。1971年のパリ公演の音源で耳にすることができるキャットフィッシュのワウが効いたソロは、同年後半にコリンズ兄弟がジョージ・クリントンと共に結成するファンカデリックのサイケデリアを感じさせる。





1971年、パリ公演の音源





1992年、日清カップヌードルのCMに登場したJB



コリンズ兄弟と袂を分かった後(ソロとしてキャリアを築いたブーツィーは、本誌の「史上最高のベーシスト50選」ランキングの上位に登場している)、ブラウンは同曲に無用なアレンジを加え続けた。有名なアポロシアター公演ではテンポを大幅に上げ、1975年発表の駄作『Sex Machine Today』ではディスコ調に編曲したほか、1995年のアポロシアター公演ではゴスペル調レイヴというべきバージョンを披露している。さらに彼は90年代に、日本のカップラーメンのCM用にボーカルを録り直している。その滑稽としかいいようのない光景は、ツアーバス内でメンバーたちを驚かせた後、半ば思いつきで強引にレコーディングを実施したというエピソードとはまるで結びつかない。



「彼との思い出は『トワイライト・ゾーン』みたいな感じなんだ」最新作『The Power of the One』のリリースを控えているコリンズは、ブラウンと過ごした日々とそこから学んだ経験についてそう話す。「音楽はいつでも、何もないところから唐突に生まれてきた。俺たちはプレイヤーというよりも、それを鳴らすための楽器の一部として、彼が言わんとすることや感じていることを音に変換していたんだ。あの不思議な感覚はまさに『トワイライト・ゾーン』さ」



From Rolling Stone US.