キャラクターグッズのメーカー・コスパの創業25周年を記念した「アトレ秋葉原×コスパ25周年アニバーサリーショップ」が、明日8月1日から31日まで東京・アトレ秋葉原1店の2階催事スペースにオープンする。

ショップでは25周年記念限定商品として、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズ、「機動戦士ガンダム」「ONE PIECE」といった作品のTシャツを販売。その他の新商品も第1弾から第3弾に分けて先行販売され、第1弾は8月1日、第2弾は10日、第3弾は17日より取り扱われる。

また同ショップの開催期間中、アトレ秋葉原1店の屋内外が、アニメやゲームのイラストでラッピングされる。8月1日から16日までの第1弾、17日から31日までの第2弾でデザインが異なり、第1弾の対象作品・キャラクターは劇場版「冴えない彼女の育てかたFine」、アニメ「ゆるキャン△」「ノーゲーム・ノーライフ」「Re:ゼロから始める異世界生活」「機動戦士ガンダム」「鬼滅の刃」「勇者エクスカイザー」、「エヴァンゲリオン」シリーズ、ゲーム「東方Project」シリーズ、初音ミク。さらに同店3階では、これまでにコスパが展開してきたグッズ・衣装や、コスパの歴史をまとめた年表を展示する「何とな~くコスパの25年がわかる!展」も行われる。

加えてアトレ秋葉原1店・2店内の対象店舗では、会計額税込500円ごとにキャラクターカードをプレゼント。ラッピングと同様に8月1日から16日までの第1弾、17日から31日までの第2弾で異なるカードが用意されている。第1弾の10種には「エヴァンゲリオン」シリーズより碇シンジ、綾波レイ、真希波・マリ・イラストリアス、「ノーゲーム・ノーライフ」より白、「ゆるキャン△」より志摩リン、ゲーム「Summer Pockets REFLECTION BLUE」より神山識、水織静久、「東方Project」シリーズより博麗霊夢と、初音ミク、鏡音リン・レンがそれぞれ描かれた。

そのほか、8月1日から「アトレ秋葉原×コスパ25周年アニバーサリーショップ」とコスパの一部店舗では、購入金額税込1650円ごとに、キャラクターのデフォルメイラストをデザインした「つままれシール」が1枚配られる。さらに店舗連動キャンペーンとして、「アトレ秋葉原×コスパ25周年アニバーサリーショップ」で買い物をした人にはくじ引き券をプレゼント。この券を秋葉原のコスパオフィシャルショップに持っていくと、最大で1万円分の商品券が当たるくじ引きにチャレンジできる。詳細は「COSPA 25th Anniversary」特設サイトで確認を。

「アトレ秋葉原×コスパ25周年アニバーサリーショップ」

期間:2020年8月1日(土)~8月31日(月)

時間:10:00~21:00

会場:東京都 アトレ秋葉原1店 2階催事スペース

