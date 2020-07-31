TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」の放送情報の詳細が明らかに。10月1日よりTBSテレビ、BS-TBSで順次放送され、Amazon Prime Videoで独占配信される。

これは去る7月30日にYouTubeのアサルトリリィプロジェクト公式チャンネルで生配信された「ラスバレ放送局」で明らかになった情報。チャンネルでは同番組のアーカイブを見ることができる。

「アサルトリリィ BOUQUET」はメディアミックス企画「アサルトリリィプロジェクト」の一環として放送されるTVアニメ。謎の生命体“HUGE”（ヒュージ）の出現により人類が破滅の危機に瀕している近未来を舞台に、決戦兵器“CHARM”（チャーム）を扱う“リリィ”と呼ばれる少女たちの戦いが描かれる。

TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」

放送情報

TBS：2020年10月1日（木）より毎週木曜日25:28～

BS-TBS：2020年10月3日（土）より毎週土曜日26:00～

配信情報

Amazon Prime Video独占配信

スタッフ

アニメーション制作：シャフト

監督：佐伯昭志

キャラクターデザイン：細居美恵子

サブキャラクターデザイン・総作画監督：潮月一也

副監督：長原圭太

チャームデザイン：秋篠Denforword日和

ヒュージデザイン：石田弘道

アクションディレクター：鈴木勘太

美術監督：丸山康司、北井真理江

色彩設計：日比野仁

CG監督：及川恭平、島久登

撮影監督：衛藤直毅

編集：松原理恵

音響監督：亀山俊樹

音楽：松田彬人

原作：尾花沢軒栄（acus）

製作：アサルトリリィプロジェクト

キャスト

一柳梨璃：赤尾ひかる

白井夢結：夏吉ゆうこ

楓・J・ヌーベル：井澤美香子

二川二水：西本りみ

安藤鶴紗：紡木吏佐

吉村・Thi・梅：岩田陽葵

郭神琳：星守紗凪

王雨嘉：遠野ひかる

ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス：高橋花林

真島百由：水瀬いのり

遠藤亜羅椰：関根明良

田中壱：洲崎綾

天野天葉：津田美波

江川樟美：原田彩楓

番匠谷依奈：立花理香

出江史房：長妻樹里

六角汐里：高橋李依

伊東閑：七瀬彩夏

(c)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト