「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」Blu-ray / DVDより、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”のトレーラー映像が公開された。

トレーラーでは、速水奨演じる神宮寺寂雷、木島隆一演じる伊弉冉一二三、伊東健人演じる観音坂独歩からなる麻天狼のチーム曲「Shinjuku Style ~笑わすな~」の歌唱シーンがお目見え。攻撃的なライムが印象的な同楽曲が力強く歌い上げられた。

3月にABEMAで配信された特別番組を収録した「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」Blu-ray / DVDは、8月19日リリース。なお9月2日には初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」も発売される。