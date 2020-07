冨士原良がキャラクターデザインを手がけるボーイズグループ・学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)の1st LIVE「WHO WE ARE ! Return!!」が、11月28日に東京・harevutaiで開催される。

5月に開催予定だった1st LIVE「WHO WE ARE !」を新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、その代わりに無観客ライブの有料配信を行った学芸大青春。「WHO WE ARE ! Return!!」では、抽選で選ばれた最大150人が入場チケットを購入することができる。希望者は9月2日にアニメイトおよび学芸大青春の公式通販サイトで発売される1stアルバム「HERE WE ARE !」を購入し、その中に封入される応募コードから申し込もう。抽選に外れた人も、有料配信にてライブを鑑賞することが可能だ。

なお本日、1stアルバム「HERE WE ARE !」の特典詳細も明らかに。A賞の1st LIVE入場チケットを申し込みできる権利のほか、B賞でスマートフォンを使い2次元の姿をした学芸大青春メンバーと直接会話ができる「バーチャルお話会」の申し込み権、C賞として3Dドラマ「漂流兄弟」の衣装をモチーフにした、メンバーのサイン入りブルゾンジャケットがそれぞれ抽選で用意されている。

また彼らの最新曲「Happy Ever After」のミュージックビデオが、本日YouTubeで公開。さらに学芸大青春初のレギュラーラジオ番組「学芸大青春の青春ラジオ」が、8月10日よりTOKYO FMとJFNアプリ・AuDeeで期間限定放送されることも発表された。

学芸大青春1st LIVE「WHO WE ARE ! Return!!」

日程:2020年11月28日(土)

会場:東京都 harevutai

「学芸大青春の青春ラジオ」

放送開始日:2020年8月10日(月・祝)21:00~

放送局:TOKYO FM / AuDee