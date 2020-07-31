日本サッカー協会（JFA）は31日、「高円宮杯JFA U－18サッカースーパープリンスリーグ2020」の開催を発表した。

本大会は新型コロナウィルスの影響で中止が発表されていたサッカープレミアリーグ、及びサッカープリンスリーグの合同大会。2020年度限定リーグとしての開催が決定しており、全地域のチームが参加することとなる。

なお、本大会のメインビジュアルは昨年同様Jユースを舞台にしたマンガ「アオアシ」の主人公である青井葦人（アオイアシト）を起用。また、大会キャッチコピーは「その一撃が、未来を拓く。」に決定した。

各地域の参加チーム、開催期間、大会形式などの詳細は以下の通り。

（地域／大会名／開催期間／大会形式）

北海道／プリンスリーグ／9月5日～11月／1回戦総当り

■参加チーム

北海道コンサドーレ札幌U－18、旭川実業高校、札幌第一高校、駒大苫小牧高校、札幌大谷高校、札幌創成高校、東海大付属札幌高校、北海道大谷室蘭高校

東北／スーパープリンスリーグ／8月29日～10月／2グループ1回戦総当り&順位決定戦

■参加チーム

Aグループ

青森山田高校、モンテディオ山形ユース、ベガルタ仙台ユース、遠野高校、聖光学院高校、ブラウブリッツ秋田U－18

Bグループ

尚志高校、青森山田高校セカンド、仙台育英学園高校、森岡商業高校、帝京安積高校、聖和学園高校

関東／プリンスリーグ／9月5～12月／1回戦総当たり

■参加チーム

鹿島アントラーズユース、三菱養和SCユース、前橋育英高校、川崎フロンターレU18、東京ヴェルディユース、帝京高校、桐生第一高校、矢板中央高校、山梨学院高校、昌平高校

関東／プレミアリーグ／9月5～12月／1回戦総当たり

■参加チーム

浦和レッドダイヤモンズユース、大宮アルディージャU18、市立船橋高校、柏レイソルU－18、流通経済大学付属柏高校、FC東京U－18、横浜F・マリノスユース、横浜FCユース

北信越／プリンスリーグ／9月6～11月／2グループ1回戦総当たり＆順位決定戦

■参加チーム

Aグループ

帝京長岡高校、アルビレックス新潟U－18、北越高校、新潟明訓高校、松本山雅FC U－18

Bグループ

富山第一高校、丸岡高校、星稜高校、カターレ富山U－18、ツエーゲン金沢U－18

東海／スーパープリンスリーグ／9月5～12月／2グループ1回戦総当たり＆順位決定戦

■参加チーム

Aグループ

名古屋グランパスU－18、JFAアカデミー福島U－18、静岡学園高校、帝京大学可児高校、浜松開誠館高校、常葉大学附属高校、四日市中央工業高校

Bグループ

清水エスパルスユース、ジュビロ磐田U－18、清水桜ケ丘高校、藤枝東高校、富士市立高校、藤枝明誠高校、中京大中京高校

関西／スーパープリンスリーグ／8月29～12月／2グループ1回戦総当たり＆順位決定戦

■参加チーム

Aグループ

京都サンガF.C. U－18、セレッソ大阪U－18、京都橘高校、興國高校、金光大阪高校、初芝橋本高校、履正社高校

Bグループ

ガンバ大阪ユース、ヴィッセル神戸U－18、阪南大学高校、東海大学附属大阪仰星高校、三田学園高校、大阪桐蔭高校、大阪産業大学附属高校

中国／スーパープリンスリーグ／9月5～12月／1回戦総当たり

■参加チーム

サンフレッチェ広島F.Cユース、岡山学芸館高校、米子北高校、作陽高校、立正大学淞南高校、ファジアーノ岡山U－18、広島皆見高校、瀬戸内高校、就実高校、玉野光南高校、ガイナーレ鳥取U－18

四国／プリンスリーグ／9/5～12月／1回戦総当たり

■参加チーム

愛媛FC U－18、徳島ヴォルティスユース、徳島市立高校、今治東中等教育学校、カマタマーレ讃岐U－18、大手前高松高校、高知中央高校、四国学院大学香川西高校、高知高校、尽誠学園高校

九州／スーパープリンスリーグ／9月5～11月／2グループ1回戦総当たり＆順位決定戦

■参加チーム

Aグループ

東福岡高校、サガン鳥栖U－18（プリ寸所属の2ndチーム含め1チームで参加）、アビスパ福岡U－18、大分トリニータU－18、九州国際大学付属高校、筑陽学園高校

Bグループ

大津高校、日章学園高校、神村学園高等部、ロアッソ熊本ユース、V・ファーレン長崎U－18、国見高校

また、各地域リーグでの対戦カード、日程、試合会場に関しては決定次第、発表される。