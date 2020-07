ゆずが9月16日に2作同時リリースするライブBlu-ray / DVD「YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN 1997-2007」「YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN 2008-2020」の収録内容が発表された。

この2作には過去のライブ映像作品の中から2人が“今届けたい”パフォーマンスとして厳選した計68曲を時系列順に収録。この中には「LIVE FILMS ユズモラス完全版」や「LIVE FILMS 夢の地図」といった現在では入手困難な作品の収録曲や、豪雨の中でのパフォーマンスがファンの間で伝説となっている「ゆず 弾き語りライブ2015 二人参客 in 横浜スタジアム」より初映像化となる「友達の唄」、2018年10月に開催された「YUZU SPECIAL LIVE 2018 BIG YELL×FUTARI in 広島」の記録用映像データの中から「雨と泪」など貴重な映像も特別収録されている。

ゆず「YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN 1997-2007」収録曲

01. 大バカ者(from「LIVE FILMS ふたり」)

02. 四時五分(from「LIVE FILMS ふたり」)

03. 月曜日の週末(from「LIVE FILMS ふたり」)

04. 境界線(from「LIVE FILMS ふたり」)

05. 遊園地(from「LIVE FILMS ふたり」)

06. 傍観者(from「LIVE FILMS ふたり 秋味」)

07. 気になる木(from「LIVE FILMS TOBIRA TOUR 2000~2001」)

08. 飛べない鳥(from「LIVE FILMS TOBIRA TOUR 2000~2001」)

09. 嗚呼、青春の日々(from「LIVE FILMS TOBIRA TOUR 2000~2001」)

10. シュビドゥバー(from「LIVE FILMS ふたりのビッグ(エッグ)ショー」)

11. てっぺん(from「LIVE FILMS ふたりのビッグ(エッグ)ショー」)

12. ジャニス(from「LIVE FILMS スタジアムツアー 満員音(楽)礼 ~熱闘!Bomb踊り~」)

13. 向日葵ガ咲ク時(from「LIVE FILMS スタジアムツアー 満員音(楽)礼 ~熱闘!Bomb踊り~」)

14. ぼくの漫画の主人公(from「LIVE FILMS ユズモラス完全版」

15. 3カウント(from「LIVE FILMS ユズモラス完全版」)

16. ユーモラス(from「LIVE FILMS ユズモラス完全版」)

17. 青(from「LIVE FILMS すみれ」)

18. 呼吸(from「LIVE FILMS すみれ」)

19. 始まりの場所(from「LIVE FILMS 夢の地図」)

20. 心の音(from「LIVE FILMS 夢の地図」)

21. 夢の地図(from「LIVE FILMS 夢の地図」)

22. 1(from「LIVE FILMS 1~ONE~」)

23. ウソっぱち(from「LIVE FILMS 1~ONE~」)

24. いつか(from「LIVE FILMS 1~ONE~」)

25. 栄光の架橋(from「LIVE FILMS 1~ONE~」)

26. センチメンタル(from「LIVE FILMS GO HOME」)

27. 心のままに(from「LIVE FILMS GO HOME」)

28. 夏色(from「LIVE FILMS GO HOME」)

29. 少年(from「LIVE FILMS GO HOME」)

30. 超特急(from「LIVE FILMS リボン」)

31. リアル(from「LIVE FILMS リボン」)

32. もうすぐ30才(from「LIVE FILMS リボン」)

33. 贈る詩(from「LIVE FILMS ゆずのね」)

34. 灰皿の上から(from「LIVE FILMS ゆずのね」)

35. 春風(from「LIVE FILMS ゆずのね」)

ゆず「YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN 2008-2020」収録曲

01. 眼差し(from「LIVE FILMS WONDERFUL WORLD」)

02. うまく言えない(from「LIVE FILMS WONDERFUL WORLD」)

03. ワンダフルワールド(from「LIVE FILMS WONDERFUL WORLD」)

04. 桜木町(from「LIVE FILMS FURUSATO」)

05. 逢いたい(from「LIVE FILMS FURUSATO」)

06. 虹(from「LIVE FILMS FURUSATO」)

07. from(from「LIVE FILMS 2-NI-」)

08. 彼方(from「LIVE FILMS 2-NI-」)

09. 陽はまた昇る(from「LIVE FILMS 2-NI-」)

10. HAMO(from「LIVE FILMS 2-NI-」)

11. スミレ(from「LIVE FILMS YUZU YOU DOME DAY1」)

12. 月影(from「LIVE FILMS YUZU YOU DOME DAY1」)

13. いちご(from「LIVE FILMS YUZU YOU DOME DAY2」)

14. with you(from「LIVE FILMS YUZU YOU DOME DAY2」)

15. 地下街(from「LIVE FILMS YUZU YOU ARENA~みんなと、どこまでも~」)

16. REASON(from「LIVE FILMS GO LAND」)

17. LOVE & PEACH(from「LIVE FILMS GO LAND」)

18. 友~旅立ちの時~(from「LIVE FILMS GO LAND」)

19. 表裏一体(from「LIVE FILMS 新世界」)

20. ヒカレ(from「LIVE FILMS 新世界」)

21. 雨のち晴レルヤ(from「LIVE FILMS 新世界」)

22. 友達の唄(from「y 弾き語りライブ2015 二人参客 in 横浜スタジアム」 ※初映像化

23. OLA!! (from「LIVE FILMS TOWA-episode zero-」)

24. 栄光の架橋(from「LIVE FILMS ゆずのみ」)

25. イロトリドリ(from「LIVE FILMS ゆずイロハ」)

26. アゲイン2(from「LIVE FILMS ゆずイロハ」)

27. カナリア(from「LIVE FILMS ゆずイロハ」)

28. 愛こそ(from「LIVE FILMS BIG YELL」)

29. マスカット(from「LIVE FILMS BIG YELL」)

30. うたエール(from「LIVE FILMS BIG YELL」)

31. 雨と泪(from「YUZU SPECIAL LIVE 2018 BIG YELL×FUTARI in 広島」) ※初映像化

32. マボロシ(from「LIVE FILMS ゆずのみ~拍手喝祭~」)

33. タッタ(from「LIVE FILMS ゆずのみ~拍手喝祭~」)