中止となった野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020」に代わり、8月8日(土)、9日(日)、10日(月・祝)に配信企画「JフェスアプリでROCK IN JAPAN」が実施される。

今年の「RIJF」は、新型コロナウイルスの感染収束の見通しが立たず、さまざまな感染防止対策の必要性、多数の参加者が茨城県外から参加することによる課題などを踏まえて中止されることが決定。これを受けて企画された配信イベントでは過去の「RIJF」を中心としたライブ映像をはじめ、出演予定だったアーティストからのメッセージおよび想定していたセットリストが公開される。このたび3日間の参加アーティストと配信楽曲が発表された。なお、メッセージおよびセットリストが公開されるのは全参加アーティストではないのでご注意を。

配信はロッキング・オンのフェス公式アプリ・Jフェスにて各日10:00~24:00に行われ、一部アーティストを除き、8月14日(金)17:00から8月16日(日)17:00までアーカイブが視聴できる。

JフェスアプリでROCK IN JAPAN

DAY1

配信時間:2020年8月8日(土)10:00~24:00

<参加アーティスト>

雨のパレード / [Alexandros] / androp / indigo la End / 打首獄門同好会 / ACE COLLECTION / おいしくるメロンパン / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / King Gnu / クリープハイプ / the quiet room / ゲスの極み乙女。 / コレサワ / Saucy Dog / Survive Said The Prophet / サンボマスター / SHE'S / 四星球 / ずっと真夜中でいいのに。 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / chelmico / ネクライトーキー / Half time Old / バックドロップシンデレラ / back number / Poppin'Party / ポルカドットスティングレイ / マカロニえんぴつ / 魔法少女になり隊 / め組 / MOSHIMO / ヤングオオハラ / UNISON SQUARE GARDEN / LAMP IN TERREN / リーガルリリー / reGretGirl / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / 忘れらんねえよ / WANDS

DAY2

配信時間:2020年8月9日(日)10:00~24:00

<参加アーティスト>

ACIDMAN / 天月-あまつき- / アンジュルム / Aimer / OAU / THE ORAL CIGARETTES / KANA-BOON / 感覚ピエロ / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / go!go!vanillas / ゴールデンボンバー / coldrain / さユり / G-FREAK FACTORY / ジェニーハイ / SIX LOUNGE / SUPER BEAVER / 鈴木愛理 / ストレイテナー / sumika / teto / でんぱ組.inc / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / ドラマストア / Nulbarich / Novelbright / THE BACK HORN / BBHF / ビッケブランカ / FOMARE / フレデリック / フレンズ / Base Ball Bear / THE BAWDIES / POLYSICS / モーニング娘。'20 / ヤバイTシャツ屋さん / 夜の本気ダンス / Lucky Kilimanjaro

DAY3

配信時間:2020年8月10日(月・祝)10:00~24:00

<参加アーティスト>

あいみょん / 秋山黄色 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / あゆみくりかまき / UVERworld / 大塚愛 / OKAMOTO'S / Official髭男dism / オメでたい頭でなにより / Creepy Nuts / KREVA / SILENT SIREN / サカナクション / シシド・カフカ / SCANDAL / SPYAIR / Czecho No Republic / Dizzy Sunfist / TOTALFAT / NUMBER GIRL / HYDE / Vaundy / ひかりのなかに / BiSH / 平井大 / フジファブリック / BRADIO / FLOWER FLOWER / HEY-SMITH / PEDRO / ベリーグッドマン / ミオヤマザキ / 宮本浩次 / milet / MUCC / ももいろクローバーZ / 矢井田瞳 / ユアネス / LiSA / ROTTENGRAFFTY