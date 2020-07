ゴルフアパレル×ポケモン「MARK & LONA」の次世代ファッションALARMでデビュー

「ゴルフに自由を」をブランドスローガンに掲げるラグジュアリーゴルフアパレルブランドMARK&LONA(マーク&ロナ)が、世界中で人気のPokémonと初めてタッグを組む。デジタルでクールなテイストのピクセル風グラフィックを使用したアイテムが2020年8月5日(水)より、MARK & LONA公式オンラインストア、大丸心斎橋店にて数量限定で発売されることが発表された。



今回ポケモンと初タッグを組んだアイテムは、今シーズンデビューする ”FUSION” をテーマとした新コレクション「ALARM」のラインで展開。

メインのグラフィックには、ポケモンたちのピクセル風グラフィックを採用。

ポロ/ポロワンピース、フード付ジップジャケットなどのアパレルからバイザーやグローブなどのアクセサリーまで、トータルコーディネートでお楽しみいただけるアイテムがラインナップされている。



フィールドを限定しない、新しいスポーツアパレルにマッチしたポケモンたちを着こなしてみてはいかがだろうか。



(C) 2020 Pokémon. (C) 1995 - 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.