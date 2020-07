ダンス&ボーカルグループ「超特急」のスペシャルライブを伝える番組「生中継! 超特急 BULLET TRAIN 8th Anniversary Special『超フェス 2020』」が8月8日午前11時からWOWOWライブで放送される。スペシャルライブの開催を前に、メンバーが意気込みや見どころを語った。

超特急は、CDデビュー8周年を迎えた6月10日にシングル「Stand up」を発売。当初はCDの発売に合わせて、横浜と大阪でアリーナツアーを行う予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。同グループは、ファンを「8号車」と呼んでおり、今回は開催できなかったライブの代わりに「8」にこだわった番組を企画。

スペシャルライブでは、無観客で行われる横浜アリーナ(横浜市港北区)からの生ライブに加え、メンバーが過去のライブの模様を解説するコーナー、ファンとの交流企画、バラエティー企画などを放送。放送当日に配信リリースされる「Dear My グッバイ」を初パフォーマンスする。さらに、番組オリジナルグッズのプレゼント企画も実施。詳細については番組内で発表される。

◇番組内容

午前11時:「番組オープニング」 同11時12分ごろ:超特急メンバー解説付きライブ放送 「BULLET TRAIN SPRING/SUMMER TOUR 2019『EUPHORIA ~Breakthrough, The Six Brave Stars~』」 午後1時6分ごろ:ファン交流企画 同1時46分ごろ:バラエティー企画「超特急 2020東京五人競技大会!!」 同2時31分ごろ:超特急メンバー解説付きライブ放送 「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolución viva』 ~Pastel Shades Christmas~」 同4時10分ごろ:横浜アリーナから生ライブ 同5時18分ごろ: 超特急メンバー解説付きライブ放送 「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolución viva』 ~Shine Bright New Year~」 同6時50分ごろ:番組エンディング

◇メンバーのコメントは以下の通り

・カイさん

超フェス2020がついに開催されます! 8号車の皆さまに直接お会いできないのはとてもさみしいですが、前向きに考えれば日本全国の方に見ていただける!ということでもあります! ネガティブなことを考えてしまいがちな世の中ですが、超特急の楽しんでいる姿を通して少しでも楽しい気持ち、ポジティブな気持ちになってもらえたらうれしいと思っています。生中継ライブももちろん見どころですが、過去のライブに僕たちメンバーが直接解説をいれた映像も必見です! 今だから話せることや、今だからこそ思う演出についての思いなど、今ならではの内容となっています。ぜひ楽しみにしていてください!

・リョウガさん

ある意味、この時期だからこその豪華な「8号車の日」とも言えるのではないか……。現状で最良の記念日になること間違いなしっ。また、懐かしのチームでお届けするバラエティー企画も!! 席を立つことが許されない8時間の天国か地獄かっ……。お楽しみあれ!

・タクヤさん

大変な世の中ですが、皆さんに少しでも元気や勇気を届けられる8時間にしたいと思っています。8号車はもちろん、そうじゃない方も濃厚な8時間を共に過ごしましょう。ライブだけじゃなく、トークや企画がてんこ盛りです。テーマソングも初解禁します。超特急にしかできない超特急らしい楽曲、お楽しみに。

・ユーキさん

まず、横浜アリーナでライブができることがとてもうれしいです! 生中継を見てくださる方たちに、いまコロナで息苦しい日々が続いている中で、ほんの少しでも明るい気持ちにできるように、元気を与えられるように誠心誠意尽くしたいと思います! 今回の「超フェス2020」の見どころは、なんといってもライブです! 無観客を逆手にとった横アリを目いっぱい使っている場面もあるので、楽しみにしていただけたらなと思います。あとはセットリストにもぜひ注目して楽しんでいただけたらと思います!

・タカシ さん

誰も予想していなかったことが今年になってたくさん起きています。そんな中「超フェス2020」を開催できてとてもうれしく思います。ライブの内容も直接会えない中でどんなライブができるのかをいろいろ考えてますし、8号車に直接会えないのはとても残念ですが、今までためてきたライブ欲をここで発散してもらえたらなと思っています。「Dear My グッバイ」を初パフォーマンスできることもとてもうれしく思います! 配信シングルのみでは絶対に終わらせないので、お互いWOWOWを通してワクワク! いや、WOWOW!し合いましょう!! あとこの曲を一言で言わせてもらうと、神曲やで!!