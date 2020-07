ピューロランド限定グッズをお家でゲット♪ 公式オンラインショップ、オープン！

サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドの公式オンラインショップが2020年7月28日(火)10:00よりオープンした。



ピューロランド公式オンラインショップ「Sanrio Puroland Online Shop」では、パーク限定で販売しているカチューシャのほか、「浴衣マスコット」や「夏ぴゅーろグッズ」、オンラインショップ限定の「ウィッシュミーメル×ふしぎなおともだちセット」など約100アイテムのオリジナル商品が販売される。



購入可能な個数は、ひとりあたり1回につき商品3点までで、商品によっては個数制限を変更する場合もあるとのこと。ピューロランドで使用しているショッパーも同封されるので、お家にいながらピューロランドを味わえそう。

送料は地域ごとに配送料が異なってくるので、チェックしておこう。



今後の展開として、ピューロランド公式オンラインショップでの先行販売や事前予約販売、オンライン限定グッズの販売なども予定しているとのこと。



昨今の新型コロナウイルスの影響を受け、ピューロランドに遊びに行けない方にも少しでも楽しめるようにと様々な取り組みをしているサンリオピューロランドが、今後もどんな展開を見せていくのか。

遊びに行けなくても楽しめるピューロランドを、じっくり味わおう!



