GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBEのパフォーマーたちが出演する特別映像「GENE vs RMPG vs FNT : Performers Presents Special Dance Battle!」が、8月1日(土)21:00よりLDH所属アーティストのライブキャスト動画などを視聴できるサービス「CL」のCLプレミアム会員およびCLプレミアムPLUS会員に向けて配信される。

この配信は「CL」のグランドオープンを記念してプレミアム、プレミアムPLUS会員を対象に行われるもの。GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICSのパフォーマー総勢24名が繰り広げる熱いダンスパフォーマンスを観ることができる。GENERATIONSの白濱亜嵐とTHE RAMPAGEの浦川翔平はダンスだけではなく、DJとしてもステージを盛り上げる予定。なおアパレル通販サイトVERTICAL GARAGEでは、LDH apparel提供によるメンバー着用衣装と同じアイテムを販売する。