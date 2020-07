『すみっコぐらし』コラボコスメ第2弾！ フェイスマスク・ハンド＆ネイルクリームが登場♪

マインドウェイブは、日本製コスメブランド「FURUPURU(R)COSME」より、『すみっコぐらし』のフルプル(R)フェイスマスク【6柄】、フルプル(R)ハンド&ネイルクリーム【4柄】を数量限定で発売。一般発売に先駆け、2020年8月7日(金)より全国のキデイランド(一部店舗を除く)にて先行販売を開始する。



FURUPURU(R)COSMEは、2016年にマインドウェイブが日本製のキャラクターコスメとして販売を開始。代表商品の ”フルプル(R)クリーム” ではマインドウェイブ人気キャラクターはもちろん、様々なキャラクターとのコラボも行い、その他にも ”ハンド&ネイルクリーム”・”フェイスマスク”・”バスソルト” などを展開している。



「FURUPURU(R)COSME×すみっコぐらし」の第1弾として、2019年9月に3種のオーガニックオイルとコラーゲンを配合した、親子で使える全身マルチクリーム ”フルプル(R)クリーム” が発売。

そして待望の第2弾として、アイテム初コラボとなる ”フルプル(R)ハンド&ネイルクリーム” と ”フルプル(R)フェイスマスク” が新登場♪

好評につき完売していた ”フルプル(R)クリーム” も合わせて再生産となる。



思わず揃えて持ちたくなる可愛いすみっコたちのデザインは、自分用としてはもちろん、ギフトとしてもおすすめのアイテムだ。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.