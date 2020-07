Fリーグは29日、新型コロナウイルスにより開幕が遅れていた2020-2021シーズンについての日程を発表した。

Fリーグ ディビジョン1は9月5日(土)から2日間、三重県営サンアリーナで、Fリーグ ディビジョン2は9月13日(日)に松任総合運動公園体育館で、開幕節を行う。また、9月開催の試合はリモートマッチ(無観客試合)とし、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みて観客を迎える準備を行う。

発表された開幕戦の対戦カードは以下のとおり。

【F1リーグ】

■第1節 三重県営サンアリーナ

▼9月5日(土)

14:00 Y.S.C.C.横浜 vs ペスカドーラ町田

16:30 バルドラール浦安 vs 立川・府中アスレティックFC

19:00 名古屋オーシャンズ vs ボアルース長野

▼9月6日(日)

14:00 ボルクバレット北九州 vs 湘南ベルマーレ

16:30 シュライカー大阪 vs エスポラーダ北海道

19:00 フウガドールすみだ vs バサジィ大分

【F2リーグ】

■第1節 松任総合運動公園体育館

▼9月13日(日)

11:00 トルエーラ柏 vs 広島エフ・ドゥ

14:00 デウソン神戸 vs ポルセイド浜田

17:00 ヴィンセドール白山 vs アグレミーナ浜松