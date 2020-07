29日、明治安田生命J2リーグ第8節が各地で行われた。

ザスパクサツ群馬と栃木SCが対戦した5年ぶりの“北関東ダービー”は、24分にアウェイの栃木が先制点を挙げ前半を折り返す。しかし、68分に栃木はFWエスクデロ競飛王がレッドカードを受け数的不利に。それでも最後まで群馬の攻撃を凌ぎ切り、栃木が勝ち点3を手にした。一方の群馬はこれで3連敗となった。

ここまでリーグ戦無敗で首位のV・ファーレン長崎は、アウェイでレノファ山口FCと対戦。5分に幸先よく先制点を挙げると、長崎の1点リードで試合は後半へ。スコアが動かない時間が続いたが、79分に山口FW河野孝汰がゴールを記録し、試合は終盤で振り出しに。しかしその3分後、長崎はセットプレーの流れからDF米田隼也が勝ち越し弾をゲット。これが決勝点となり、長崎が勝利を収めた。

リーグ戦未勝利の21位・FC琉球は、ホームにジュビロ磐田を迎えた。14分に先制点を挙げ1点リードで前半を折り返すが、54分に同点弾を許し、磐田に追いつかれる。それでも80分にFW上原慎也のゴールで勝ち越しに成功し、いよいよ今シーズン初勝利かと思われた。しかし86分、磐田のFWルキアンに再び同点弾を許し、試合は2ー2で終了。琉球はまたしても勝利を挙げることができなかった。

第8節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

山形 0ー0 千葉

水戸 2ー2 甲府

群馬 0ー1 栃木

東京V 1ー1 新潟

松本 0ー2 町田

金沢 0ー1 大宮

岡山 1ー1 京都

山口 1ー2 長崎

福岡 1ー1 愛媛

北九州 2ー0 徳島

琉球 2ー2 磐田

■順位表

1位 長崎 勝ち点22 得失点差+8

2位 大宮 勝ち点18 得失点差+5

3位 福岡 勝ち点14 得失点差+1

4位 徳島 勝ち点13 得失点差+7

5位 北九州 勝ち点13 得失点差+6

6位 新潟 勝ち点13 得失点差+3

7位 町田 勝ち点13 得失点差+1

7位 甲府 勝ち点13 得失点差+1

9位 京都 勝ち点12 得失点差+3

10位 磐田 勝ち点11 得失点差0

11位 金沢 勝ち点10 得失点差+3

12位 千葉 勝ち点10 得失点差+2

13位 東京V 勝ち点10 得失点差−1

14位 栃木 勝ち点10 得失点差-2

15位 水戸 勝ち点9 得失点差+1

16位 松本 勝ち点9 得失点差-1

17位 岡山 勝ち点9 得失点差-2

18位 愛媛 勝ち点8 得失点差-1

19位 山形 勝ち点8 得失点差-2

20位 山口 勝ち点7 得失点差-7

21位 琉球 勝ち点4 得失点差-10

22位 群馬 勝ち点3 得失点差-15

■次節の開催予定

▼8月1日(土)

19:00 岡山 vs 琉球

▼8月2日(日)

18:00 栃木 vs 新潟

18:00 甲府 vs 山口

18:00 松本 vs 北九州

18:00 長崎 vs 東京V

18:30 京都 vs 町田

19:00 水戸 vs 金沢

19:00 大宮 vs 福岡

19:00 千葉 vs 群馬

19:00 徳島 vs 山形

19:00 愛媛 vs 磐田