29日、明治安田生命J3リーグ第7節が各地で行われた。

前節、待望のリーグ戦初勝利を掴んだいわてグルージャ盛岡は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦。0ー0で迎えた後半に2ゴールを挙げ、試合は終盤へ。アディショナルタイムに沼津に1点を返されるものの、結局リードを守り抜き2連勝を収めた。

開幕6連勝で首位を走るブラウブリッツ秋田は、ホームにSC相模原を迎えた。これまでの勢いそのままに前半40分と44分にゴールを奪い前半を折り返すと、69分にも追加点を記録。後半アディショナルタイムに今シーズン初の失点を許したものの、3ー1で勝利した。これで秋田は、開幕から無傷の7連勝となっている。

その秋田を追う2位のガイナーレ鳥取は、アウェイで勝ち点と得失点差で並ぶロアッソ熊本との上位対決を迎えた。試合は、4分に熊本が先制。しかしその5分後に鳥取も1点を返し、結局スコアはこのまま動かず。1ー1のドローとなり、両チームは依然として勝ち点と得失点差で並んでいる。

ここまでリーグ戦で唯一勝利のないカマタマーレ讃岐は、アウェイでセレッソ大阪U-23と対戦。讃岐は5分に先制点を奪い前半を折り返すも、61分に失点を許しこちらも1ー1の引き分け。今シーズン初勝利は、またしてもお預けとなった。

第7節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

八戸 2ー2 長野

沼津 1ー2 岩手

秋田 3ー1 相模原

YS横浜 2ー1 福島

富山 3ー0 藤枝

熊本 1ー1 鳥取

鹿児島 0ー4 岐阜

G大阪U23 0ー2 今治

C大阪U23 1ー1 讃岐

■順位表

1位 秋田 勝ち点21 得失点差+14

2位 鳥取 勝ち点16 得失点差+5

2位 熊本 勝ち点16 得失点差+5

4位 岐阜 勝ち点14 得失点差+7

5位 長野 勝ち点12 得失点差+5

6位 富山 勝ち点11 得失点差+5

7位 今治 勝ち点11 得失点差+4

8位 鹿児島 勝ち点10 得失点差+2

9位 沼津 勝ち点10 得失点差−1

10位 相模原 勝ち点9 得失点差−1

11位 藤枝 勝ち点7 得失点差−2

12位 八戸 勝ち点7 得失点差−3

13位 YSCC横浜 勝ち点7 得失点差−6

14位 岩手 勝ち点7 得失点差−9

15位 福島 勝ち点6 得失点差−2

16位 C大阪U23 勝ち点5 得失点差−7

17位 G大阪U23 勝ち点4 得失点差−9

18位 讃岐 勝ち点2 得失点差−7

■次節の開催予定 ※いずれも8月2日(日)に開催

15:00 岩手 vs C大阪U23

16:00 今治 vs 八戸

17:00 YS横浜 vs 秋田

17:00 相模原 vs 鹿児島

17:00 藤枝 vs 岐阜

18:00 長野 vs G大阪U23

18:00 讃岐 vs 沼津

18:00 熊本 vs 福島

19:00 鳥取 vs 富山