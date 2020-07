SCANDAL、番組のコーナーをオンエア中に整理整頓＆断捨離？

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月27日(月)の放送では、少々とっ散らかってきた番組コーナーの整理も兼ねながら、リスナーからのメールに応えていきました。————今回のSCANDAL「Catch Up」の一番の目的は、コーナー案や企画案を募集しすぎて、雑多になってきた番組コーナーを整理整頓すること。そして番組コーナーの趣旨をメンバーが今一度きちんと把握することです。 題して「Catch Up 真夏のクリアランスメール」をお届けします。HARUNA:さて、3月からやってきました「Catch Up」もコーナーがたくさんできまして。メールもたくさんいただいて、そうしたら最近みんなメールが上手になってきちゃって、ひとつのテーマかと思いきや、そのなかに2、3個テーマを詰め込んでくるミクスチャー感がすごくて。それはそれで楽しいんですけど、一旦整理をしようと思いまして……題して「Catch Up 真夏のクリアランスメール」!一同:はいはい。RINA:ダジャレ好きよね……。HARUNA:「クリアランス」には片付けるという意味があって、セールのときに使われる言葉です。要は新しいリスナーの皆さんに、各コーナーについて今一度説明をして、理解してもらおうと。いらないコーナーは断捨離します!TOMOMI:自分たちでも把握してないよね。MAMI:「何があったっけ?」って感じで。HARUNA:(メール読みながら)これはギョーコレ……。TOMOMI:ギョーコレ!MAMI:初期の頃だね。HARUNA:一番最初にできたテーマじゃない? 業界用語コレクション。TOMOMI:「それぞれの職業の“業界用語”を教えてください」ってやつねHARUNA:(ペンネーム)つかもさん。「私は電気系のエンジニアをしておりますが、同じく電気系のエンジニアをしている友人と、まったく違う仕事をしている友人と3人で話をしているときのことです。コロナ関連の話で、体温が何℃まで上がると会社出社がNGになって、何℃まで下がると出社がOKとなるかが話題に挙がり、エンジニアの友人は「37.5℃で出社NGでヒステリシスが0.5」と言いました。私は「なるほどねー」と理解したのですが、もう1人の友人は「ん???」って顔をしていました。電気の特性でヒステリシスという現象があり、説明するのは難しいので割愛しますが、この話に当てはまると、37.5℃で出社NG、37.0°Cまで下がったら出社OKを意味します。私も普段から割とこの言葉を使っていましたが、改めて言われてみれば「これは業界用語なのかも?」と感じたのです。SCANDALの皆さんは「ヒステリシス」という言葉を聞いたことがありましたか?RINA:……全然わからへん。MAMI:初めての言葉……下がる数値の値ってことなのかな?HARUNA:っていうことなのかな……。MAMI:今調べてるんですけど、図があるんだけど……なんだこれは?RINA:グラフみたいのがあるけど、わからへんな、難しいな……。MAMI:わからない、なんなんだろうね。HARUNA:まあ、でも0.5℃下がったらOKってことね。TOMOMI:そういうことなんですね。RINA:専門用語なんかな。HARUNA:電気系のね。RINA:日常用語なのにかっこいいな。TOMOMI:ローディーさんとかわかるのかな、電気を扱ってるし。RINA:楽器のサポートしてくれる人ね。今度リハが始まったら、普通に言ってみる?MAMI:「これ、ヒステリシス、いくつ?」とか。HARUNA:マイクがビリってなって、電圧を下げてもらうときに使えそうじゃない?TOMOMI:「ヒステリシス高くない? ちょっと下げたほうがいいんじゃない?」みたいなこと? その使い方は合ってるのかな?MAMI:みんなはググってくれ!TOMOMI:ググってもわからへん……。RINA:でもいい単語、新しく知れたわ。* * *気になるコーナーの断捨離はさらに加速していきます。この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056