NMB48、延期の3公演が配信ライブで開催決定 24thシングルc/w曲メンバーの投票企画も

NMB48が8月20日(木)、21日(金)の2日間にわたり、無観客での配信ライブを開催することが決定した。



【写真】8月19日に発売されるNMB48 23rdシングル『だってだってだって』



8月20日(木)は、NMB48の中でも特にダンスに情熱を注ぐ6名で結成されたユニット“だんさぶる!”が、8月21日(金)には、梅山恋和、上西怜、山本彩加からなるユニット“LAPIS ARCH”(ラピスアーチ)と白間美瑠ソロコンサートがそれぞれ開催される。



当初3月24日(月)に“だんさぶる!”、4月28日(火)と5月14日(木)に白間美瑠ソロコンサート、5月13日(水)“LAPIS ARCH”のライブが予定されていたが、新型コロナウィルスの影響により開催延期となっていた。



また、次作となる24枚目のシングルに収録される「難波鉄砲隊其之九」のメンバーをファンの投票で選出することも決定。「難波鉄砲隊」とは、過去のシングルにも収録されてきた“NMB48の新しい才能の発掘の場として、アップカミングなメンバーによるユニット”で、メンバーをファン投票で決めることはNMB48にとって初の試みとなる。



結成10周年イヤーの今年、これからもNMB48の挑戦は続きそうだ。



▽NMB48 FIRST ONLINE LIVE 2020

開催日時と出演メンバー:

8月20日(木) 19:00開場 19:30開演/出演:だんさぶる! from NMB48 加藤夕夏、石田優美、川上千尋、小嶋花梨、東由樹、河野奈々帆

8月21日(金) 18:30開場 19:00開演/出演:LAPIS ARCH from NMB48 梅山恋和/上西怜/山本彩加

8月21日(金) 21:00開場 23:00開演/出演:白間美瑠

配信プラットフォーム:ニコニコ生放送 ※配信チケット詳細は後日発表致します。