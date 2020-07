アレンジ100万以上!! すみっコの『MixWatch』で腕時計を自分デザイン♪

メガハウスより、100万通り以上以上のオリジナルデザインが楽しめる腕時計『MixWatch(ミックスウォッチ)』シリーズの新商品『MixWatchすみっコぐらし』が2020年7月下旬から発売される。



『MixWatch』シリーズは、工具などを一切使用せずに、時計本体とベルトパーツ、フレームパーツ、デコパーツ、デザインフィルムなどの部材を組み合わせて、自分だけのオリジナルのアナログ腕時計を作れるキット。

パーツの組み合わせパターンは100万通り以上で、洋服や小物などのコーディネートに合わせたりと、さまざまなアレンジをお楽しみいただける。

本体は日本製ムーブメントを使用をしており安心の品質だ。



『MixWatchすみっコぐらし』は、すみっコぐらしのキャラクターのパーツを組み合わせて自分だけのオリジナル腕時計が作れるアイテム。

”みにっコ”のデコパーツを組み合わせた「みにっコ集合腕時計」や、デザインフィルムとデコパーツを ”しろくま” で合わせた「しろくまスペシャル腕時計」など、自分好みのパーツでアレンジして楽しめる。

また、同シリーズの他の商品パーツと組み合わせればデザインの幅がより広がるので、作りがいがありそうだ。



価格は4800円+税、商品の本体サイズは(W)30×(D)10×(H)38mm。

時計の電池はボタン電池のSR626Wを1個使用する。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.