ロックバンド「X JAPAN」が過去に行ったライブの模様が、WOWOWで2020年9月から2021年2月まで6カ月連続で特集されることが7月29日、分かった。ラインアップは、1997年に行なわれた解散ライブや、2018年に開催された前代未聞の無観客ライブなどを含む13番組となる。

ラインアップと放送日時は以下の通り。

9月5日午後4時 「X JAPAN Live 日本公演 2018 ~紅に染まった夜~ Makuhari Messe 3Days」 WOWOWプライムで無料放送

9月9日午後8時 「X JAPAN The Last Live 完全版」 WOWOWライブ

9月10日午後8時 「X JAPAN 攻撃再開 2008 I.V. ~破滅に向かって~ / ~破壊の夜~」 WOWOWライブ

9月10日午後10時 「X JAPAN 攻撃再開 2008 I.V. ~破滅に向かって~ / ~無謀な夜~」 WOWOWライブ

10月放送予定 「X JAPAN WORLD TOUR ASIA Live in HONGKONG / 破壊の夜 Extra」「X JAPAN WORLD TOUR ASIA Live in HONGKONG / 破壊の夜 in HONGKONG」

11月放送予定 「X JAPAN WORLD TOUR Live in YOKOHAMA 超強行突破 七転八起 ~世界に向かって~ / 再会の夜」「X JAPAN WORLD TOUR 2014 at YOKOHAMA ARENA」

12月放送予定 「X JAPAN JAPAN TOUR 2015 in NAGOYA ~ロンドン ウェンブリー・アリーナ前哨戦~」「YOSHIKI CLASSICAL SPECIAL feat. Tokyo Philharmonic Orchestra at Carnegie Hall in New York City」

2021年1月放送予定 「X JAPAN LIVE 2017 at the WEMBLEY Arena in LONDON」「X JAPAN WORLD TOUR 2017 WE ARE X Acoustic Special Miracle ~奇跡の夜~ 6DAYS」

2021年2月放送予定 「X JAPAN LIVE 2018 アメリカフェス出演直前 PREMIUM GIGS ~YOSHIKI復活の夜~」