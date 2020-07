ReNが語る、レースの世界で学んだこととシンガー・ソングライターの共通性

プロレーシングドライバーを目指し、10代で渡英。大ケガによる挫折を乗り越え、20歳で音楽の道を志したReN。



孤独な勝負の世界にいた彼を救ったのはエド・シーランやコールドプレイのようなアーティストの存在だった。そしてReNはギター1本でステージに立ち、ループステーションやエフェクターを駆使し、一人でバンドサウンドを奏でていく。異色の経歴を持つシンガー・ソングライターがコロナ禍で見せた新境地「Well be fine」。なぜ彼は「僕=I」から「僕たち=We」へと意識が変わったのか? これまでの経歴と合わせてインタビューに応じてくれた。



―そもそもなぜレーサーに?



小学2年生の時に目の前でF1を観たんですけど、クルマというより操縦しているドライバーがカッコいいと思ったんです。グランドスタンドっていう、ドライバーの顔や表情がヘルメット越しに分かるくらい近い席で観戦して。コースと客席の間隔でいうと10メートルくらい。命がけでレースに向かっていく人の「目」を見た時、めちゃくちゃシビれたんですよ。自分もレーサーになりたいと思いました。



―10代半ばでイギリスに行ったんですよね。



小学校の時はランドセルを背負った生活でしたけど、頭の中ではずっとサーキットのこと、クルマのこと、レーサーのことを考えている日々でした。16歳で高校に入って、どうやったらレーサーになれるのかを知り、日本ではプロとアマチュアの境目が曖昧なのと、本気でF1に乗りたいんだったら高校に行っている場合じゃないという現実が見えてしまって。で、小学生から持ち続けてきた情熱で人生に勝負をかけてみたいと思ったんです。そこで自分の環境をイギリスに置いてみて、一からオーディション受けてみようと渡英しました。そして20歳まではF1レーサーになる夢を追い求め、その道を突き進んでいたんです。



―20歳でレーサーを辞めたわけですが、ReNさんにとって音楽は当時どんな存在だったんですか?



20歳の時、晴れてプロになるための契約ができたんです。あるメーカーさんと契約をして、プロドライバーとして動き出した年にレース中に大ケガをしてしまいました。背中をかなり痛めてしまい半年くらいはレースは無理だということになってしまったんです。当時は毎週レースが組まれていたんですけど、一度戦線離脱してしまうと、簡単に戻ることが許されない世界だったので、精神的にもボロボロになってしまって。シーズンを続けるためには現実問題としてスポンサーも集めなきゃいけない。でもレースには戻れない。そんななかで音楽の大切さに気づいたんです。音楽を聴いて鼓舞されたこともありますし、自分が積み上げてきたものが一瞬にしてなくなりかけた時に、僕が頼ってきたのはやっぱり音楽だなと。



小学2年生の時に、ギターのコードを4つだけ覚えたんですね。そのコードを治療中のベッドの上でポロポロと弾いていたら、自分のやるせなさ、悔しさの感情が言葉になっていっぱい出てきたんです。で、その言葉を紙に書いて、メロディをつけて自分なりに歌ってみました。ケガのせいで自分は人間として全てを失ったような気持ちになっていたんですけど、歌った瞬間に自分の中で眠っていたものが放出され、ストレスが一瞬にして浄化された気分になったんです。それで誰かに聴かせるわけではなく、とにかく自分の思っていることを何でもいいから書いてみよう、そしてそれを歌にしてみようと続けていたら、いろんな曲ができた。



―なるほど。



一方でレーサーとして現役復帰することが条件的にどんどん難しくなっていき、区切りをつけざるを得なくなり、その後はさらに歌作りに没頭して。



―レーサーを辞める決断はつらくなかった?



つらかったです。本当につらかったからこそ音楽に全部をぶつけて、自分の中にある悔しさや弱さを歌いました。クルマのハンドルではなくギターを手にすることになったわけですが、これまで同じような感覚でずっと走ってきている感じがあります。





バンドではなくシンガー・ソングライターを選んだ理由



―ReNさんはライブも一人でやりますよね。バンドではなく、なぜ一人でのパフォーマンスを選んだのですか?



大好きなエド・シーランやコールドプレイといったアーティストたちからのインスピレーションが大きいんですけど、彼らの孤独な姿勢にずっと突き動かされてきたんです。みんなで肩を組んで、みんなで奏であう音楽の素晴らしさを僕も知っていますが、シンガー・ソングライターが一人でステージに立つ姿勢っていうのは、F1ドライバーが一人でグリッドに立って、シグナルをずっと待っているのとすごく似ているんですよね。もちろんメンタリティは違いますよ。「勝つため」に音楽をやっているわけではないので。でもシンガー・ソングライターは自分自身と勝負しているようなところがあって、そういう姿を観て僕らは感動したりすると思うんです。自分もそういうアーティストを目指したいと思ってるんです。



―自分の不安を吐き出すように歌詞を書き始めたわけですが、今もその傾向は変わらずですか?



さきほども言った通り、僕は曲をたくさん書いて育ってきたわけではなく、自分の強烈な出来事にインスパイアされて歌詞を書き始めた人間なので、人に物事を伝えようっていう考えになったのは意外と最近なんですね。ずっと、自分が培ってきたものが崩れたことによる喪失感みたいなものから逃げるために曲を書いてきた。でも今回配信した「Well be fine」という曲は、主語が「I」じゃなくて「We」。今回のコロナ禍でパーソナルなことで苦しんでいる方はたくさんいると思うんですけど、いま起きていることはグローバルで大きなことなわけです。内容は「I」なんですけど、意識としては「We」。だから歌詞に関しても自分の中でちょうど変化が起きているところです。



ReN 「Well be fine」MV







―なるほど。



今って、ものすごくネガティブな方に引っ張られやすいと思うんですよ。ちょっと何か嫌ことが起きたりすると、みんなそっちに向かざるを得ないし、逆にそこをシカトすることすら良くないっていう気持ちにもなるけど、みんな思うほど強くないんですよ。嫌なことを見るだけで、精神的に相当ダメージを受けていると思うんです。自分たちが別のことで動いている間は大丈夫なんですけど、全てが止まった時に嫌なことが起きると、みんながそっちに引っ張られてしまう。嫌なことから目を背けないのも大切なんですけど、僕はそこだけにずっとstayするのは違うと思っていて。人によってはイージーに響くかもしれないですけど、「大丈夫」という言葉がすごく今必要だなと思って、歌詞の中で”大丈夫のひとことで強く生きれる気がする””大丈夫のひとことが僕らの明日を照らした”と書きました。





ポジティブな気持ちにさせることが自分のやるべきこと



―絶望を20歳で味わった人が言うから説得力がありますね。「大丈夫」が本当に大丈夫に聞こえるのは表現者として大切なことだと思います。絶望が全て血肉となって、表現されているのも琴線に触れました。



うれしいですね。でもこのタイミングなので、もしかしたらこの曲がスッと入ってくる人もいれば、何だよって思う人もいると思います。それがやっぱり今の世の中だと正直思っていて。どんなにつらい時でも、当事者じゃなければ分からない立ち位置があるんです。でも自分の曲が、人と人を必ず近づけるだろうと思っています。



―タイトルに出てくる「We」は、ReNさんの中でどれくらいの規模の人たちを想像してるんですか?



この曲を聴いた人が全員含まれると思います。曲に出てくる”Youll be fine Ill be fine Everything is alright ”っていうフレーズには、メロディと言葉が持つ自分なりの力があって、これが僕の心の中で流れるとすごくポジティブになれるんです。それがみんなのものになってもらえればいいなと。そういう意味で、僕が大丈夫なんだっていうことよりも、みんなで手を取り合って乗り越えていくから大丈夫だと、そんな風にこの曲を捉えて欲しいって思っています。



―音楽を奏でる意義や目的も少し変わりましたか?



今までは、自分の音楽がどうしたら人の心に届くか、どうすればみんなをポジティブにできるか、ライブを通しても、ずっと考えてきました。でも今回自分が思ったことは、やっぱり、自分が一番必要としてることだったり、自分に対して今一番欲しい言葉を歌うことが大切だって思ったんです。自分に向けて歌うことで、僕は同じ想いを持った仲間を探している気がします。



―音楽が”自分を表す場所”から”みんながいられる場所”に変化にしていると。



そうですね。だからそこを大切にしつつ、自分の居場所も魅力的な場所にしていきたいと思っています。僕のパーソナルな部分に共感してくれた人たちもライブではとにかく楽しんでほしいですね。



―コロナで延期になったツアーファイナルは9月23日に開催予定なんですよね。



現状はやるつもりで動いていますが、ただこればっかりはなんとも言えないので……。



―もうレースへの未練はないんですか?



未練はないです。なぜかと言うと、同期で頑張ってたヤツがF1に行ったり、チームメイトだったヤツが世界のレースの最前線で勝ち上がって戦ってるからです。そして……僕も自分の今の世界で、同じメンタリティで争っている気がしてます。だから彼らとは、いい意味でリスペクトし合えるんですよね。もちろんレースをやりたいなっていう気持ちはありますけど、悔しいとかうらやましいみたいな感覚は全くないです。むしろ行くべき人間が行く世界ですからね。だからレースの映像を見て、パワーをもらったりもしますよ。





音楽の世界での目標



―そう思えるReNさんがすごく大人ですよね。



それはやっぱり音楽を見つけられたのが大きいです。何もなかったら、もしかしたら指をくわえて見てたかもしれない。あと、実際にレースの世界で走ってきた僕だからこそわかる過酷さだから、そこで頑張って戦っているヤツを見ると刺激をもらうと同時に、ヤツらに響く曲を作りたいと思うんです。実際、僕の曲を聴いてくれるレーサーもいて。そういういう連絡があるとうれしいですよね。



―最後に、音楽業界での目標は?



夢はやっぱり……武道館には絶対立ちたいです。大きい舞台に立ちたいっていうのはすごくあるんですけど、音楽はレースと違って結果さえ出ればいいやっていう世界じゃないんですよね。人間はパーフェクトではないし、まん丸な人なんていない。皆んな少なからず欠けた部分がある。自分の嫌いなところも、敢えて歌にする。僕はその欠けた部分をこれからも歌にしていきたいし、人としても、アーティストしても、錬磨していきたいと思いますね。



Digital Single

「Well be fine」

ReN

ワーナー

各音楽ストリーミングサービスで配信中



【LIVE】

ReN ONE MAN「HURRICANE」TOUR 2019-2020 Tour Final振替公演

9月23日(水)東京・Zepp DiverCity

http://ren-net.com/