“Go To Travel” 文法合ってる？ “Black Lives Matter” 日本語に訳すと？ ラサール石井＆翻訳家・鴻巣友季子の英語談義

禁酒法の時代に、こっそり営業していたBAR「SPEAKEASY」。2020年の東京の街にも、そんなひそかなBARがありました。月曜から木曜の深夜1時にオープンする"ラジオの中のBAR"「TOKYO SPEAKEASY」。各界の大物ゲストが訪れ、ここでしか話せないトークを展開するとか、しないとか……。TOKYO FMの番組「TOKYO SPEAKEASY」7月20日(月)のお客様は、タレントのラサール石井さんと翻訳家の鴻巣友季子さん。ワインが大好きなお2人が、ワインを飲みながらじっくり語り合ったこととは?▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!ラサール:鴻巣さんは英語の翻訳家ということで伺いたいのですが、今話題のGo To Travel。Go To Eatって、文法的に合っているんですか?鴻巣:それけっこう言われていますよね。ちょっと考えてきたんですけど、Go To Travelって自分で書いたときに、なんだか「どこを読んだらいいのかわかんない英語」という感じ。To不定詞なんでしょうね。To不定詞の名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法……。ラサール: Toが不定詞の前の、動詞の前のToなのか、Go Toと言ったらもう思い浮かぶのは"Hell"じゃないですか。そのToは前置詞のどこそこへのToじゃないですか。鴻巣:私、これは多分日本語の影響で引きずられているのかな、と思ったんですけど、日本語も「旅行する」というのと別に、「旅行に行く」って言うじゃないですか。旅行に行くって私は昔からちょっと"ダブってる感"がある言葉だなと思っていて。「旅行」という単語で、すでに"行く"って言っているんだから、そんな2回も言わなくていいんじゃないかなって思っていたんだけど、Go To Travelってそれとまったく同じじゃないですか。ラサール:本当だ。"Go To"をやりたかったんでしょうね、きっと。Go Toキャンペーンだから。一説には強盗(ゴートー)って呼ばれていますけどね。"強盗(ゴートー)トラベル"って。安倍さんが国会で本当に"ゴートー"って読みましたから(笑)。鴻巣:アハハ!ラサール:あと、これも聞きたいんですけど「Black Lives Matter」、これはどう訳すのが正しい?鴻巣:それもけっこう話題になっていますね。ブラックは「黒人の方の」、で。ライブズは「命」と取るのか、「生活」、あるいは「人生」、まぁいろいろあると思うんですけど。で、マターが「問題」ですね。で、最初に「黒人の命が問題だ」って言ってたら、「じゃあ、それ以外は問題じゃないのか?」って……黒人の命「が」って言うとそういうニュアンスですよね。で、誰かが「じゃあ黒人の命も大事だ」って言ったら、それはやっぱり物言いがついたんですよ。黒人の命「も」って言った時点で、それは白人の命がまず大事だっていうのが前提にあるんじゃないかと。じゃあいっそ「は」にしてしまえ。「黒人の命は大事だ」、にすると、今度じゃあ、「は」っていうのは何か言外に言ってる感じはしますよね。黒人の命は大事だけど、じゃあ、別に大事じゃないものがあるのか? とかいう風に。ラサール:意味を持たせられる。鴻巣:そうそう。ちょっと言外のニュアンスを感じさせるんだ、と。それでちょうど思い出したのが、「I LOVE YOU」を何て訳すかっていうのがあるじゃないですか。愛してるとか好きだよとかね。これは都市伝説みたいな話なんだけど、夏目漱石がどう訳したかっていうと、「今夜は月が綺麗だね」って訳しなさいって。さらに大学の先生かどなたかが、「I DON'T LOVE YOU」を日本語に訳しなさいって問題を出したんですよ。そうしたら、私、これはすごい名回答だなって思ったんだけど、「月"は"綺麗ですね」って訳したの。ラサール:月は綺麗だが、君は……みたいな(笑)。鴻巣:なんか「は」っていうのは、すごく言外のニュアンスを連れてくるんですよね。