音楽事務所WACKが8月1日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで開催予定だったライブイベント「WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN' REVENGE PARTY"」の開催を断念。無観客有料配信ライブ「WACK FUCKiN'SORRY PARTY」として行われることが発表された。

「WACK FUCKiN' REVENGE PARTY」はWACKによるイベントツアー「WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN'PARTY"」の一部公演が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったことを受けて予定されていたリベンジ公演。開催発表時は1回公演の予定だったが、後日ソーシャルディスタンスを保つために2回公演に変更して実施することを発表していた。しかし今回客入れを断念し、WACK初の無観客有料配信ライブが行われることとなった。

出演者はBiSH、BiS、EMPiRE、CARRY LOOSE、豆柴の大群、GO TO THE BEDS、PARADISES、WAggというWACK所属の全グループ。配信チケットは明日7月29日13:00にニコニコ生放送、PIA LIVE STREAMで販売される。

「WACK FUCKiN'SORRY PARTY」

配信日時:2020年8月1日(土)OPEN 14:00 / START 15:00

※アーカイブ配信なし

ニコニコ生放送

チケット購入ページ:https://secure.live.nicovideo.jp/event/lv327014383

視聴ページ:https://live2.nicovideo.jp/watch/lv327014383



PIA LIVE STREAM

受付URL:http://w.pia.jp/t/wack/



<出演者>

BiSH / BiS / EMPiRE / CARRY LOOSE / 豆柴の大群 / GO TO THE BEDS / PARADISES / WAgg