アメリカ土着の呪縛、『ウィスコンシン・デス・トリップ』とは？

「山﨑智之の軽気球夢譚(Tomoyuki Yamazaki presents The Balloon Hoax)」第2回。今回はアメリカの大地に宿る呪縛とマイケル・リージー編著の『ウィスコンシン・デス・トリップ』を掘り下げてみよう。



アメリカには、土着の呪縛がある。



幽霊や妖怪、狐狸の類いではない。アメリカの大地そのものが呪われていることは、ネオンの光の庇護から離れて小都市や村・集落を訪れてみると、日本人でも肌で感じることが出来る。たとえアメリカの地方に行ったことがない人であっても、ウィリアム・フォークナーの描くミシシッピ州ヨクナパトーファ郡、あるいはコーマック・マッカーシーの小説におけるメキシコ国境の町を筆頭に、文学や映画、音楽などで、アメリカに潜む静かな呪いに触れたことがあるだろう。



マイケル・リージー編著の『ウィスコンシン・デス・トリップ』は、そんなアメリカの闇と歪みに分け入っていく書籍だ。1890年から1910年にかけてウィスコンシン州ブラック・リヴァー・フォールズ近辺で起こった事件の数々を、当時の新聞記事や写真を掲載しながら再訪するドキュメントである同書は、1973年に刊行されてから多くの信奉者を生み、今日でも版を新たにしている。



地元の週刊紙「バジャー・ステイト・バナ」からの記事を採録、写真家チャールズ・ヴァン・シェイク(1852-1946)が撮影した3万枚に及ぶガラス乾板から選りすぐった図版を散りばめた本書。人口わずか3500人の田舎町でありながら、殺人、発狂、子殺し、自殺、放火、ジフテリアやチフスなどの疫病、ガラス割りおばさんなど、奇妙な事件が相次いでいる。ブラック・リヴァー・フォールズのあるウィスコンシン州ジャクソン郡は1900年、472人あたり1人の割合で、住民がウィスコンシン州立精神病院(現・メンドータ精神衛生研究所)に送られている。通常の都市では考えられない、尋常でない確率の高さだ。



【画像】精神病を偽り20年生きてきた男の「誰も救われない悲劇」(写真5点)



ウィスコンシン州出身のミュージシャン、サラ・ロングフィールドは故郷についてこう語っている。

「州全体が奇妙な雰囲気のある、隔離された土地柄よ。1年中ダークだから、クリエイティヴな刺激にはなる。シリアル・キラーもいるしね」



そう、ジェフリー・ダーマー、エド・ゲイン、ジョゼフ・ポール・フランクリンなどの殺人鬼を多数輩出してきたのがウィスコンシン州である。近隣するイリノイ州のシカゴやミネソタ州のミネアポリスなど、大都市の灯りがここに届くことはない。





教科書に載らないアメリカ史の濃厚かつ圧倒的な”闇”



とはいえ『ウィスコンシン・デス・トリップ』には猟奇事件のディテールや陰惨な惨殺写真は載っていない。アメリカの田舎町の呪縛といえばトビー・フーパー監督の映画『悪魔のいけにえ』(1974)やジャック・ケッチャムの小説『オフシーズン』などバイオレンス系の作品を思い出すかも知れないが、かなり趣を異にしたものだ。



19世紀末アメリカでは亡くなった子供の遺骸を正装させて撮影することはよく行われ、本書にも収められているが、決して露悪的に扱われてはいない。ヴァン・シェイクの写真はさりげないポートレイトやスナップショットであり、それでいて人々の暗い表情や空を覆う黒雲が、ページを繰るごとに読む者の精神を蝕んでいく。



それは本書のテキストも同様だ。 大量殺人や超常現象といった派手な事件や残虐な表現はなく、淡々と事件が綴られている。”本書の写真や出来事は当時、際立って異常だったり、センセーショナルに捉えられたものではない”という序文のとおり、『ウィスコンシン・デス・トリップ』はあくまで”日常”を切り取ったものだ。ただ、”ポーターズフィールドの農夫ピーター・ピーターソンが自宅で首を吊って自殺した。彼は納税で悩んでいた”、”トゥ・リヴァース教育委員会はジフテリアの流行のため、小学校を休校にすることに決定した”、”シカゴを徘徊していたジェインズヴィル在住のルイズ・ロスさんは、メンドータ精神病院に入院することになった”、”スティーヴンズ・ポイント在住のジョン・パベロウスキ(16歳)は喫煙が原因で精神異常をきたした”といった事件の数々は、じわじわと心の中に蓄積されていく。



それは『ウィスコンシン・デス・トリップ』の長所であり、弱点でもある。キャプションのない写真の数々と膨大な記事で埋め尽くされた全260ページは、教科書に載らないアメリカ史の濃厚かつ圧倒的な”闇”に全身を浸すことが出来る。その一方で、どぎつい描写もなく、淡々と続く報道記事を走破するのはかなりの根気を必要とする。1973年の初版から半世紀近く世界規模でカルト的に支持されてきたにも拘わらず、邦訳が出たことがないのは、即効性もなく文章量も多く、採算が合わないからだと思われる。





ポップカルチャーとの接点



なおポピュラー音楽のファンだったら『ウィスコンシン・デス・トリップ』はアメリカのヘヴィ・ロック・バンド、スタティックXの1999年のデビュー・アルバムのタイトルとしてお馴染みだろう。また、エコー&ザ・バニーメンのアルバム『フラワーズ』(2001)のジャケット写真はヴァン・シェイクによる本書の写真に彩色したものだ。



『ウィスコンシン・デス・トリップ』は1999年、イギリス出身のジェイムズ・マーシュ監督で映画化されている。原作と同じく、ひとつのストーリーに縛られることなく、ランダムにさまざまなエピソードを詰め込んだ映画版だが、窓ガラス割りの常習犯で100回以上投獄経験のあるマリー・スウィーニー、放浪者を射殺した14歳のジョン・アンダーソン少年など”動きのある”内容になっており、 静けさの中の狂気は薄めだ。『ウィスコンシン・デス・トリップ』の鬱蒼とした呪縛の森へと足を踏み入れるには絶好の秀作だが、映画を楽しんだ後はぜひ原作へと進んでいって欲しい。



ちなみに映画版のナレーションを担当しているのは『エイリアン』(1979)などへの出演で知られ、2020年6月19日に亡くなったイアン・ホルムだ。また、マーシュは後にスティーヴン・ホーキング博士夫妻を題材に取った『博士と彼女のセオリー』(2014)を監督している。



なおウィスコンシン歴史協会Wisconsin Historical Societyのウェブサイトでは6000枚以上におよぶヴァン・シェイクの写真を見ることが出来るので、そちらもオススメだ。



2011年にはヴァン・シェイクが撮影したホウ=チャンク族インディアンの写真集『People Of The Big Voice』も刊行されている。元々ブラック・リヴァー・フォールズの先住民だったホウ=チャンク族だが、インディアン部族の抗争、そして白人に移民が感染させた水疱瘡のため、当初2万人いた人口が500人にまで減ってしまった。その末裔は現在ではホウ=チャンク自治体(インディアン駐留地)でカジノを運営している。



21世紀においても、アメリカ土着の呪縛のデス・トリップは続く。