ハイム、日本からFAITHとReiを迎えた特別番組がスペシャで放送

最新アルバム『ウーマン・イン・ミュージック PartⅢ』が全英初登場1位に輝いたハイムのライヴ特番、「HAIM presents ”WOMEN IN MUSIC” SPECIAL featuring Rei and FAITH」が、スペースシャワーTVにて7月30日(木)に放送されることが決定した。



この番組は、国を跨ぐ移動が難しい昨今の情勢を鑑みて”リモートで自分たちの音楽を日本のファンの元に届けたい”とハイムが強く思い立ったことをきっかけに企画が始動。日本からは元々ハイムの音楽のファンだというFAITHとReiを迎え、リモートスタジオライヴが実現した。YouTubeでは、一足早く10分を超える番組のティザー映像が公開されている。







ハイム、FAITH、Reiの3組による国境を超えた貴重なスタジオライヴの模様は、ライヴ音源としてもJ-WAVEの「Sonar Music」にて7月27日(月)から7月29日(水)の3日間に渡りオンエアされることも決定。さらに、7月30日(木)の放送ではスペースシャワーTVにてYouTubeでは公開されていない楽曲のライヴ映像、そしてそれぞれの対談映像も交えて放送予定だという。





<番組情報>



J-WAVE 「SONAR MUSIC」(21:00~24:00)内でライヴ音源をオンエア!

7/27(月) HAIM

7/28(火) FAITH

7/29(水) Rei

https://www.j-wave.co.jp/original/sonarmusic/



スペースシャワーTV

HAIM presents ”WOMEN IN MUSIC” SPECIAL featuring Rei and FAITH

初回放送:7/30(木)25:00~26:00

リピート放送:8/4(木)25:00~26:00

https://www.spaceshowertv.com/