車好きによる車好きのためのカーケア用品「グリオズ・ガレージ」は、どれを選んだら良いのか？その複雑なラインナップを徹底解明！

六本木交差点から飯倉へ向かう道の途中にあるAXISビル。1981年のオープン時から「ギャラリー、フォトスタジオ、デザインスタジオ、レストラン等、デザインを貫く新しい複合商業施設」として話題を集めてきたビルだ。珍しい自動車関連のグッズたちを取り揃えた「ル・ガラージュ」は当初からその1階に店を構えている。



ル・ガラージュといえば彼らが輸入元となっている「グリオズ・ガレージ」を思い起こす人も多いだろう。愛車のボディやインテリアを守るアメリカ生まれのカーケア用品として、マニアックな車好きの間ではちょっと知られた存在である。



1988年の誕生以来、グリオズ・ガレージの製品が目の肥えた車好きたちから支持されてきた理由は、作業性や、汚れ落とし・光沢の維持といったわかりやすい部分だけでなく、洗車による愛車へのダメージをいかに防ぐかということにも留意した製品を送り出している点だ。



それはクリーナーやワックスだけでなく、ウォッシュパッドや拭き取り用のマイクロファイバー、さらには洗車専用バケツまで、カーケアにまつわる製品を多数ラインナップしていることに端的に現れている。創始者のリチャード・グリオ氏による入念なテストを経たものしか、世に送り出さない点などもそうだ。つまり、車好きが車好きのために作っていることが伝わってくる製品なのである。







オクタン日本版編集部において、いつの間にかル・ガラージュ担当となっていた筆者は、これまで何度もお店に顔を出しては、素敵な自動車関連の雑貨をオクタン誌面で紹介してきた。



サーキットまで作ってしまったアパレルブランド「シャパル」から、愛車のガレージを箱の中で再現する「リシャール ボックス」、フランス生まれのかわいいキッズカー「バゲーラ」、そして誰が買うのかまったく想像がつかなかったクラシカルな「給油機」まで、様々なグッズたちを取り上げてきた(素敵な給油機はいまだに店頭に並んでいます。誰か買ってください)。







そんなル・ガラージュの店内でいつも存在感を示しているのがグリオズ・ガレージだ。しかし筆者はこれまで頑なにその存在を無視してきた。ル・ガラージュのワタナベさんやノザワさんと店内を巡りながら、あれこれ話をしている時も、お店を入って左側のグリオズ・ガレージのゾーンは足早に通り過ぎてきた。



なぜって?え、言わせますか?あまりに商品の種類が多くて、紹介するのが面倒だったからですよ(笑)。



しかしながら、今回、筆者はうっかり油断して1時間以上にわたるワタナベさんの熱心なグリオズ・ガレージの解説を聞いてしまった。そしてついにその全貌を把握するに至ったのである。かくなる上は皆さんにもお伝えしなければならないだろう!?



そもそも洗車のやり方はいくつかの方法がある。一番簡単なのはガソリンスタンドの洗車機だ。最近は性能も進化しており以前のように細かな傷がつくようなことは減っている。値段も都内はともかくとして郊外や地方だったら数百円で済む。







とはいえ、いまだに洗車機に抵抗がある人は少なくないし、洗車を楽しみだという人たちもそれなりにいる。そんな自分で洗車をする人たちには大きく分けると以下の3つの派閥が存在する。



1. なるべく手間を掛けたくない派

2. それなりにキレイな仕上がりを望む派

3. 徹底的にキレイにしたい派



グリオズ・ガレージの複雑怪奇、いや、多種多彩なラインナップも実は上記の3派閥に対応している。





1. なるべく手間を掛けたくない派向けのグリオズ・ガレージ





この派閥の方にとって最大の優先事項は水を使わないことだ。つまりグリオズ・ガレージなら「Speed Shine(スピードシャイン):22オンス 2420円」がそれに当たる。グリオズを代表する商品のSpeed Shineは水を使わないボディクリーナー兼ワックスである。ボディに吹きかけてマイクロファイバーなどのクロスで汚れを拭き取りつつ、同時にカルナバロウの含まれたワックスを掛けることができる。



え?それだと傷がつくのでは、と疑いの目を向けた筆者だが、初代マスタングを所有するカーガイ・ワタナベさん自身、日頃のメンテにはこれを使っているのだという。コツは拭き取った汚れでボディを傷つけないようクロスを小まめに折り返すことくらいだそうだ。マジですか。







後日、筆者はヨメさんのルノーカングーでSpeed Shineを試してみた。自分の愛するシトロエン2CVで試さなかったのは、2CVを駐めている場所がちょっと遠いからであって、Speed Shine(とワタナベさん)を疑っていたわけではないことは申し添えておく。ちなみにカングーだって2009年の購入以来、一度も洗車機を通したことはない。ソリッドの赤ゆえに少々色褪せてきているものの、手洗いで大事に使ってきた車である(書けば書くほど言い訳がましい)。





こちらが施工前。いい天気だ。







こちらが、Speed Shineを吹きかけて拭き取った後。色味が違うのは曇ってきたからです。でも、写真右側のヘッドライトから続くボンネットが一段盛り上がった部分が施工箇所なのは一目瞭然……、と言いたいところだが拡大しないと分からないではないか。しかしこれで筆者がいかにカングーを大事にしているかは分かっていただけたと思う。







そこで、たまたまカングーの後ろに駐めてあった弟のシトロエンC5で試すことにした。自分の2CVで試さなかったのはC5が濃紺で汚れが目立っていたからであって、Speed Shine(とワタナベさん)を疑っていたわけではないことは繰り返し申し添えておく。







こちらが施工前のC5。細かな汚れが付いていることが分かる。屋根付きカーポートにありがちな、溜まっていた砂埃と横から吹き込んできた雨によって生成されたニクイやつだ。







ボディに直接スプレーし、クロスで拭き取る。







そして、こちらが施工後。おお、これは良い写真が撮れた(笑)。クリーナー成分の界面活性剤のおかげで注意深く見たもののボディに傷は見当たらない!そしてカルナバロウ特有のヌメっとしたツヤは期待以上である。作業中に思い出したのだがグリオズ・ガレージのカーケア用品は独特な甘い香りも特徴的だ。Speed Shineの場合はなんというかアプリコットのような香りがした。







グリオズにはもう一つ「なるべく手間を掛けたくない派」向けのおすすめがある。「Best of Show Detailer(ベストオブショウディテーラー):22オンス 2860円」だ。こちらもボディクリーナーとワックスを兼ね、水は使わずクロスで拭き取るだけということはSpeed Shineと同じ。違うのはワックス成分にポリマーが加えられ、耐久性(と価格)がアップしている点だ。ちなみにこちらの香りは柑橘系。まるで昔の消しゴムみたいですねとワタナベさんに言ったら、「いかにもアメリカな香りだと思いませんか? この甘い香りに包まれて洗車すると実に気分が上がります」とマスタングオーナーは熱く語るのであった。



カルナバが主体のSpeed Shineはやはり艶が良く、ポリマーが配合されたBest of Show Detailerは耐久性に優れる。この両者はどちらを重視するか(もしくはアプリコットと消し、いやアメリカのどちらが好きか)で決めるのが良いだろう。







コーティングを施工しているので光沢成分は不要、という方には「Spray-On Car Wash(スプレーオンカーウォッシュ):22オンス 3300円」を。こちらはワックス成分が含まれず、コーティングやワックスを落とさない程度にクリーナー機能を強化した商品。こびり付いた汚れ、例えば鳥のフンの除去などにも使える。同じく水は不要だ。







ちなみにバケツ1杯程度なら水は用意できる、という方には「Rinsless Wash & Wax(リンスレス ウォッシュ&ワックス):16オンス 4510円」はいかがだろう。バケツに水で320倍に希釈した溶液を使ってボディに塗り、水ですすぐのではなく乾いたタオルで拭き取るだけで、疎水性ポリマーとカルナバロウのハイブリッドワックスによる自然なツヤを得ることができるタイプだ。



これは水で薄めた溶液を空のスプレーボトルに入れるだけで、Speed ShineやBest of Show Detailerのようなスプレータイプのクリーナーワックスとして使用する事もできる。











2. それなりにキレイな仕上がりを望む派向けのグリオズ・ガレージ





自分で洗車する人の多くはこの派閥に属しているのではないだろうか。筆者もここだ。まず車全体に水をかけて、カーシャンプーを泡立てたスポンジで汚れを拭き、また水をかけてすすぐ。









グリオズ・ガレージはカーシャンプーとして「Car Wash(カーウォッシュ):16オンス 1980円」を用意している。一見、高価に思えるが500倍に希釈するタイプと聞けば納得だろう。最高級グレードの界面活性剤を使用することで、コーティングやワックスを剥がすことなくボディの汚れだけを洗い流してくれる。しつこいタール汚れなどには希釈濃度を高くすることで対応するのも便利だ。









リンスインシャンプーのようにカーシャンプーと同時にワックス掛けを、と望む方には「Best of Show Wash & Wax(ベストオブショウウォッシュ&ワックス):16オンス 2090円」もラインナップされている。こちらも約130倍に希釈して使うタイプ。泡立ちはCar Washに比べると控えめですすぎは素早く終わる。そんなお手軽さにもかかわらずワックス成分はカルナバロウなので、そのツヤは本格派だ。













そして水洗いの後の拭き取りにぜひ使って欲しいのが「PFM テリーウェーブタオル:約40×40cm 2枚セット 3300円、約65×90cm 1枚 6490円」である。上の方の写真でSpeed Shineの下に敷いてあるグレーのタオルがそれだ。柔らかいのでSpeed Shineの拭き取り用などとしてもいいのだが、セーム革に代わって主流となったマイクロファイバーの、さらに上をゆく吸水力は驚きのレベルだ。いまだに人工セーム革を使っていた筆者にとって、この吸水力は控えめに言って衝撃だった。



昔はすすぎが終わったら水をセーム革などで拭き取って、ワックスなりコーティング剤なりを塗って、また拭き取るという「徹底的にキレイにしたい派」が多数だったが、最近は濡れたボディにそのまま吹きかけたコーティング剤を拭き取るだけ、という「それなりにキレイな仕上がりを望む人」の方が多い。コーティング剤の進化で手間と効果のバランスが最も良いからだろう。







グリオズ・ガレージの場合は「Spray-On-Wax(スプレーオンワックス):22オンス 3080円」が、その濡れたボディにスプレーするタイプだ。表面が乾かないうちにタオルのきれいな面で拭き取るだけで仕上げは完了。Spray-On Car Washの逆で、クリーナー成分は含まれず、その代わりカルナバ配合のワックス成分が増強されている。







「それなりにキレイな仕上がりを望む人」にとって、もう少しだけ手間をかけるのであれば「Best of Show Spray Wax(ベストオブショウスプレーワックス):22オンス3410円」ではないだろうか。こちらはカルナバロウに加えてポリマーも配合されたハイテクなスプレーワックスである。ただし、ボディに残った水はしっかり拭き取った上で、ボディパーツごとにスプレーしてタオルなどで拭き上げることが必要だ。





とはいうもののお手軽なスプレータイプであるし、ワックス効果を最大限に狙うならポリマーも配合されたコレが良いだろう。



スプレータイプ以外に同名のリキッドタイプの商品もあるが、これはお手軽さより、さらなる仕上がりの良さを追求した「徹底的にキレイにしたい人」向けのものなのでお間違いなく。







3. 徹底的にキレイにしたい派向けのグリオズ・ガレージ



さて、ここまでで既に約5000文字、だいぶ長くなってしまった。読者の皆さんもおつかれだろう。筆者もそうだ。



徹底的にキレイにした人向けにはトラップ粘土、2種類のボディ用コンパウンド、ワックスリムーバー、メタルパーツ用ポリッシュ、プラスティック用ポリッシュ、エンジンルームクリーナー、ホイールクリーナー、さらには「BOSS Best of Show System」と呼ぶポリッシュ&シーラントなど、非常に数多くの商品がラインナップされている。さらには外装のみならず、インテリア用ももちろん多数用意があり、ポリッシャーやクロスなどの洗車用具も含めると、その数はなかなかである。



徹底的にキレイにしたい人は、洗車にかける情熱も、そして情報収集力もかなりのものだろう。だから今回はここまでとしたい。







(つづく、かもしれません)





グリオズ・ガレージのお問い合わせ・ご購入はル・ガラージュまで https://www.legarage.jp/





文:馬弓 良輔 Words:Yoshisuke MAYUMI