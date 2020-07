Perfume「筋肉痛してました」ニューシングル『Time Warp』は“踊れる曲”

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ニューシングルのリリースを発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月27日(月)放送分)のっち:さて、今週もリモートでお届けしていきます。かしゆか・あ~ちゃん:はい。のっち:研究(ラジオ)はリモートでやっているんですけど、最近仕事でちょくちょく会ってもいて。どんどん後半戦が、動き出してるって感じがしてますね。あ〜ちゃん:ありますあります!!のっち:お知らせもどんどん増えていくと思いますが……今日もありますよね?かしゆか・あ~ちゃん:はい!あ〜ちゃん:あります~! 今年の9月にPerfume結成20年&メジャーデビュー15周年を迎えるアニバーサリーイヤーの締めくくりとして、さまざまな企画を展開する『Perfume 15th & 20th anniv with you all』が始動で〜す!3人:イェーイ!!あ〜ちゃん:Perfumeが、新・曲・出・し・まーす!!のっち:やったぁーー!!かしゆか:キャーー!!あ〜ちゃん:待ってた待ってた!かしゆか:このことだったのねぇ〜!あ〜ちゃん:ニューシングルをリリースします。曲は『Time Warp』です。かしゆか:Time Warp!?あ〜ちゃん:はい。これはね、一言で言うのは難しいんですけど……だいぶかわいらしいです。のっち:うんうん!かしゆか:かわいいね!あ〜ちゃん:けど、レトロフューチャーな感覚もある。なんか懐かしい感じもするし……あと踊れる。かしゆか:踊れます。これで筋肉痛してました!のっち:そうそう。これで筋肉痛してたんだよなぁ。あ〜ちゃん:そうですよ、もう筋肉痛でねぇ。こちら9月16日(水)にリリース決定していますので。みなさん、秋は盛りだくさんですよ! よろしくお願いします!のっち・かしゆか:お願いします!ニューシングル『Time Warp』や『Perfume 15th & 20th anniv with you all』についての詳細は、オフィシャルサイト(https://www.perfume-web.jp/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/