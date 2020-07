マカロニえんぴつ・はっとり 新曲『溶けない』は「隠したいような思い出にスポットを当てた」

マカロニえんぴつのギター、ボーカル・はっとりさんが、7月27日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月24日に配信リリースされた新曲「溶けない」について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜の生放送教室には……!はっとり:マカロニえんぴつのはっとりです!校長・教頭:よろしくお願いします!さかた校長:はっとり先生は、SCHOOL OF LOCK! には……?はっとり:3回目だそうです。こもり教頭:でも、(4月に就任した)僕らがお会いするのは初めてですね。はっとり:はい。よろしくお願いします。さかた校長:でも、本当にプライベートで……僕はSAKANAMON先生と仲良くさせてもらっているんですけど、SAKANAMON先生と一緒にやったイベントの打ち上げにマカロニえんぴつ先生もいらっしゃって、飲んだことがあるんです。こもり教頭:お!?はっとり:本当に申し訳ないんですけど、それを覚えてなくて……。こもり教頭:(笑)。今のは究極の引き出しでしょ?!さかた校長:はい……ほっかほかに温めていたやつを出したんですけど(笑)。はっとり:言われて思い出したんですけど、皆さんのいる席に行ったのは出来上がった後だったので……。こもり教頭:時間も経った後でね。はっとり:そう。ベロベロであいさつに行っちゃったと思うんですよね。なので誰がいたとか何を話したとかは、何も覚えてないです(笑)。申し訳ない……。こもり教頭:(笑)。さかた校長:でもその時は、終始楽しく飲みましたよ(笑)。だから、(また会えて)嬉しいです。さかた校長:マカロニえんぴつ先生は、7月24日にデジタルシングル「溶けない」を配信リリースされました。おめでとうございます!はっとり:ありがとうございます!さかた校長:教頭と聴かせてもらいましたけど、「最高やん!」と。はっとり:ありがとうございます。さかた校長:この「溶けない」は、1曲なのにアルバムを聴いているくらい濃厚でした。途中で別の曲のようになり、最後には頭の感じが壮大に戻ってきて……という展開や、『何度も戻りに帰るよ』という歌詞で、自分の人生を振り返りながら聴きました。はっとり:ありがとうございます。嬉しい。さかた校長:あのころの名前の付かないような感情が、やっと「あ、こういうことだったのか」とわかるような感じでした。こもり教頭:僕は、ちょっと苦い部分を思い出すような感じでした。校長が言うように曲の展開がどんどん変わっていくから、小学生のころとか、中学生のころとか……いつから俺は心に言い訳をするようになっちゃったのかな、とかを考えているうちに違う展開が入って曲が終わっていくみたいな。はっとり:嬉しいですね。2人がおっしゃるのは僕が曲に込めたことだったので、「ちゃんと伝わっているんだ」と思って嬉しくなりました。【マカロニえんぴつ「溶けない」MV】こもり教頭:楽曲もそうなんですけど、ミュージックビデオも……!さかた校長:はい!こもり教頭:2人で見たんですよ。「校長、これエモいっすよね!」って2人で見て、登場人物の考察までしちゃって(笑)。はっとり:「ここは、付き合っているんじゃない?!」とか?さかた校長:そうそう!こもり教頭:「グループが変わったのかな?」とか、2人でずっと話し合いながら見ました。さかた校長:あと、田んぼ道をチャリで走る男の子が出てくるんですけど、17歳の俺やん! って思いました。はっとり:へ~!さかた校長:だから曲もMVも最高です。こもり教頭:もうエモすぎて、体をかきむしっちゃいましたから!はっとり:いいですね~。こもり教頭:改めて、この曲でどのような思いを届けたいですか?はっとり:以前、同じようなテーマで「青春と一瞬」という曲を書いたんです。10代の終わり際のモラトリアム期間といいますか……大人なのか、子供のままでいたいのか、っていう。でも同じ部分にスポットを当てたのでは意味がないなと思ったので、もうちょっと暗い部分というか……自分では隠したいような部分にスポットを当てました。こもり教頭:うん。はっとり:「あのときから、変わってないこともあるんじゃないの?!」っていう。そんなことを自分なりに見つめてもらえれば、溶けてたようだけど実は自分の中で溶けてなかった熱い部分とか、変わっていない部分……もしくは変わってしまった部分というのが浮き彫りになって、そしてまた明日からを見つめなおすみたいな。そんなきっかけになったらいいな、という思いで書いています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/