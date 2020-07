DISH//が今年4月に配信リリースした楽曲「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」のミュージックビデオ3作品が、本日7月28日より順次公開される。

「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」はYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された、北村匠海(Vo, G)による「猫」の歌唱動画をきっかけに制作されたバージョン。ストリーミング再生回数は累計3000万回に到達し、オリジナルバージョンの「猫」も合算すると5000万回再生を突破している。

リリースから約3カ月を経て制作されたMVは、DISH//とTikTokのコラボレーションによる「#あなたもMVクリエイター」キャンペーンで選ばれたクリエイター3名と共に制作された。本日7月28日には第1弾作品「Line Art」編を公開。今後残る2作品の公開も予定されている。

DISH//メンバーはMV公開に際し「発想やストーリー性など、それぞれの解釈でどう捉えているかをしっかり表現されていて、本当にびっくりしました。3人のクリエイターの方による色彩の鮮やかさやちょっと切ない感じの作品を通して、少しでもそのクリエイティブなところに触れられて嬉しかったです。是非たくさんの方に見てもらえたら嬉しいです」とコメントしている。