back numberのライブ映像作品「back number dome tour 2018 "stay with you" at TOKYO DOME」が明日7月29日からNetflixで独占配信される。

本作は2018年8月に行われたツアー「back number dome tour 2018 "stay with you" supported by uP!!!」の東京・東京ドーム公演の模様を収めたもの。この公演は彼らにとって初のドームツアーで、東京ドームのほか愛知・ナゴヤドーム、大阪・京セラドーム大阪で演奏が披露された。