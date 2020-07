『くまのプーさん』オリジナルデザインのグッズが、キデイランド30店舗で新発売！

キデイランドは、キデイランドオリジナルデザイン『くまのプーさん』の新商品を2020年8月3日(月)から「ディズニー アベニュー」全国10カ所と「キデイランド」20店舗、計30店舗において発売することを発表した。



8月3日は「はちみつの日」。はちみつと言えば『くまのプーさん』ということから、キデイランドでは、そんなはちみつが大好きな『くまのプーさん』のオリジナル商品を新発売する。ラインナップは、コスメポーチやエコバッグ、ショルダーバッグといった日常使いにぴったりなアイテムだ。



今回のデザインは、「ズオウ」と「ヒイタチ」というプーさんの悪夢に登場するキャラクターを散りばめた珍しいもの。ズオウとヒイタチは、嵐の夜にはちみつを守るプーさんの夢に登場する魔物で、姿かたちを変えることができる、ずる賢く嫌がらせが得意な存在として、プーさんの夢の中でカラフルに暴れまわる。



本商品は、そんなズオウとヒイタチのビビッドなキャラクターとバリエーションが、『くまのプーさん』をより引き立てるデザインとなっている。



(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.shepard.