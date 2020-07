ルイ・エラール×アラン・シルベスタイン｜ショップ限定モデルを発売    

株式会社大沢商会は、Louis Erard(ルイ・エラール)のアラン・シルベスタインデザインによるショップ限定モデル2型を発売すると発表した。今回限定モデルの対象となったのはBEST ISHIDAと林時計鋪。両ショップ用にそれぞれ特別なエッセンスが加えられた。



昨年ブランドのリローンチが行われ、新しい取り組みとして発表されたアラン・シルベスタインとのコラボレーション。彼のデザインや時計作りに対する情熱に共感するファンが多い日本では嬉しい試みだ。そして今回、両者のパートナーシップに共感し、熱烈な想いを掲げた時計専門店 BEST ISHIDAと林時計鋪 の2店舗と限定企画が実現したのである。それでは限定モデルの詳細をご紹介しよう。







BEST ISHDA限定モデル

Excellence Designed by Alain Silberstein ISHIDA LIMITED



ルイ・エラールのアイコンであるレギュレーターではなく、あえてシンプルなスモールセコンドタイプの時計にアラン・シルベスタイン流のデザインを施した本モデル。大きな赤い円形の時針、長く存在感ある黄色い分針と独特な変形を用いた青い秒針の組み合わせは実に個性的で見る人の興味を惹きつけるデザインだ。また、それぞれの針が文字盤上を動く様子は、デザインと相まってユニークであり、他にないオリジナル性に溢れたモデルに仕上がっている。裏蓋に組み込まれたサファイヤガラスには「ISHIDA限定」であることと、50本の限定であることがプリントされている。



ステンレススティールケース/径40mm 幅20mm/両面無反射コーティングサファイヤガラス/ムーブメントETA-7001(機械式手巻き)/機能:時・分・秒(スモールセコンド)/生産国スイス/50本限定

価格:27万円(税別)







林時計鋪限定モデル

Excellence Regulator Designed by Alain Silberstein HAYASHI LIMITED



昨年発表され話題となったアラン・シルベスタインデザインのレギュレーターをベースにアレンジ。ステンレススチールのケースにスレートグレーの文字盤、赤・青・黄色の針をそれぞれに配置したデザインは、まさに通好みの仕様だ。裏蓋に組み込まれたサファイヤガラスには「林時計鋪 限定」であることと、50本の限定であることがプリントされている。



ステンレススティール 径40mm 幅21mm/両面無反射コーティングサファイヤガラス/ムーブメントETA-7001+ルイエラールRE9モジュール(機械式手巻き)/レギュレーター、パワーリザーブ/生産国スイス/50本限定

価格:43万円(税別)