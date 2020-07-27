映像配信サービス「ABEMA」は、アニメ映画『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』の第3章となる『III.spring song』の8月15日劇場公開を記念し、「Fate[HF]チャンネル」を期間限定で開設。1作目、2作目のほか、TVアニメ版『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』や『Fate/Zero』など、シリーズ人気作品を順次無料配信する。
Fate/stay night [Heaven's Feel]の第1作目『I.presage flower』は8月1日21時から、第2作目『II.lost butterfly』は8月8日21時から配信。いずれも配信後はABEMAビデオにて24時間無料配信する。
さらに、8月14日19時からは『I.presage flower』、『II.lost butterfly』を2作続けて配信する(第1章：19時～、第2章：21時10分～)。
Fate[HF]の配信を記念したプレゼントキャンペーンも開催。ABEMA公式Twitter(@ABEMA)とABEMAアニメ公式Twitter(@Anime_ABEMA)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートした人の中から抽選で3人に『劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III.spring song』のポスターセットをプレゼントする。
TV版『UBW』や『Fate/Zero』、『FGO』『衛宮さんち』も
8月1日9時30分から『Fate/Zero』、同日23時10分からは『ロード・エルメロイII世の事件簿-魔眼蒐集列車 Grace note-』全話を一挙配信する。
また、『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』の1話～11話を8月8日4時30分から、12話～21話を8月8日23時5分から配信。
さらに、8月14日には前述のFate[HF] 2作連続配信のほかに、『衛宮さんちの今日のごはん』全話一挙配信(4時〜)、TVアニメ『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』全話一挙配信(7時〜)を実施する。
いずれも配信後は、ABEMAビデオにて1週間無料配信する。