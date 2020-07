中島愛が自身初のキャラクターソングアルバム「キャラクターソング・コレクション『FULL OF LOVE!!』」を9月30日にリリースする。

テレビアニメ「マクロスF」のヒロインのランカ・リー役に抜擢され、2008年6月にランカ・リー=中島愛名義によるシングル「星間飛行」で歌手デビューをした中島。キャラクターソングアルバムには「星間飛行」をはじめとする「マクロスF」シリーズの楽曲「ライオン -ランカver.-」「放課後オーバーフロウ」「ホシキラ」や、自身がヒロインを務めたテレビアニメ「ハピネスチャージプリキュア!」の「ドデカ・ラブ」などが収録される。さらにボーナストラックとして、中島がパーソナリティを務めるラジオ番組「れでぃのたしなみ」でリスナーと共に作り上げたオリジナルアイドル“めぐちゃん”のキャラクターソング「恋のジングル」も収められる。コモリタミノルが作編曲、児玉雨子の作詞を手がけたこの曲は、中島が愛してやまない80年代アイドルの世界観が表現されている。

さらにアルバムのリリースを記念したライブが、12月3日に東京・日本青年館ホール、6日に愛知・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールで行われることも決定した。

中島愛「キャラクターソング・コレクション『FULL OF LOVE!!』」収録曲

01. アイモ / ランカ・リー=中島愛 from テレビアニメ「マクロスF」

02. 星間飛行 / ランカ・リー=中島愛 from テレビアニメ「マクロスF」

03. ライオン -ランカver.- / ランカ・リー=中島愛 from テレビアニメ「マクロスF」

04. 放課後オーバーフロウ / ランカ・リー=中島愛 from 劇場版「マクロスF~サヨナラノツバサ~」

05. ホシキラ / ランカ・リー=中島愛 from 劇場版「マクロスF~サヨナラノツバサ~」

06. COSMOS / Citoron starring 中島愛 from テレビアニメ「バスカッシュ!」

07. 素顔でフォーリンラブ / 沙倉楓(中島愛) from テレビアニメ「けんぷファー」

08. 遠く君へ / アンヌ(中島愛) from テレビアニメ「異国迷路のクロワーゼ The Animation」

09. 未来の栞 / 藍羽ルリ(中島愛) from テレビアニメ「セイクリッドセブン」

10. ずっと一緒 / 保志まなみ(中島愛) from テレビアニメ「たまゆら~hitotose~」

11. 恋のパズルを解いて / 姫川エレナ(中島愛) from テレビアニメ「ファイ・ブレイン ~神のパズル」

12. Pharaoh★Love / ニキ・サマーフィールド(中島愛) from ゲームソフト「NeverDead」

13. いにしえの歌(キラキラVer.) / メロエッタ(中島愛) from 劇場版「ポケットモンスター メロエッタのキラキラリサイタル」

14. PEACE&LUCK / レーネ(中島愛) from テレビアニメ「武装神姫」

15. SINCERELY / 春日部耀 starring 中島愛 from テレビアニメ「問題児たちが異世界から来るそうですよ?」

16. Another Letter / 枝葉柚希(中島愛) from テレビアニメ「君のいる町」

17. ドデカ・ラブ / キュアラブリー(中島愛) from テレビアニメ「ハピネスチャージプリキュア!」

18. 恋のジングル / めぐちゃん(中島愛) from ラジオ「れでぃのたしなみ」(USEN)

「FULL OF LOVE!!」発売記念ライブ(仮)

2020年12月3日(木)東京都 日本青年館ホール

2020年12月6日(日)愛知県 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール