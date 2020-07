Chara、フィオナ・アップルを語る「このアルト・ヴォイスを聴きなさい」

2020年上半期における最大の衝撃作となったフィオナ・アップルの最新アルバム『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ(Fetch The Bolt Cutters)』の日本盤が7月22日にリリースされた。そこで今回は、Charaに彼女の魅力を語ってもらった。



辛口でお馴染みの米国メディアPichforkで10年ぶりの10点満点を叩き出した、フィオナ・アップルの通算5枚目『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ』。サポート・メンバーをヴェニスビーチの自宅に招き入れ、壁を叩き床を踏み鳴らし、家中のあらゆるものを「楽器」に見立てて(犬の鳴き声まで!)レコーディングされたという本作は、フィオナが「神」と崇めるジョン・レノンの『ジョンの魂』を思わせるような、プリミティブで剥き出しなアンサンブルが印象的。ブリタニー・ハワード(アラバマ・シェイクス)のソロ作やチューン・ヤーズをも彷彿とさせるリズム・セクションの音像やクワイアの配置の仕方など、これまでの彼女の作品群からも一線を画す内容となっている。



今から24年前に1stアルバム『タイダル』で衝撃的なデビューを果たし、その後もマイペースながら良質なアルバムを作り続けてきたフィオナだが、何せ前作『アイドラー・ホイール』からは8年ものブランクがあり、若いリスナーの中には彼女の存在をあまり知らない人も多いのではないだろうか。そこでRolling Stone Japanでは、日本が誇るフィメール・シンガー・ソングライターのCharaに、フィオナ・アップルの魅力について存分に語ってもらうことにした。とりわけフィオナの初期作を熱心に聴いていたというCharaは、今回の新作をどのように聴いたのか。「生き様」をそのまま音に刻みつけるようなフィオナへの、アーティストとしての思いなどと共に聞いた。





フィオナ・アップル

1977年生まれNY出身。1996年19歳にてリリースしたデビュー・アルバム『タイダル』が478万枚の大ヒットを記録。シングル「クリミナル」は当時の米MTV史上最もオンエアされた楽曲となり、グラミー賞「Best Female Rock Vocal Performance」やMTV Video Music Awards「Best New Artist」を受賞した。1999年、2ndアルバム『真実(原題:When The Pawn...)』はタイトルの長さが当時のギネス記録に認定され、2作連続でプラチナ・セールスを記録。2005年の3rdアルバム『エクストラオーディナリー・マシーン』、2012年の4thアルバム『アイドラー・ホイール』は共にグラミー賞ノミネート。2020年4月に発表された5thアルバム『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ』は世界中の主要メディアに大絶賛された。





Chara

1991年9月21日にシングル「Heaven」でデビュー。オリジナリティ溢れる楽曲と独特な存在感で人気を得る。1997年のアルバム『Junior Sweet』は100万枚を超えるセールスを記録し、ライフスタイルをも含めた”新しい女性像”としての支持も獲得。2018年12月にはオリジナルアルバム『Baby Bump』をリリース、2020年2月には過去、ともに実験的ガールズバンドを組んだ相手であるYUKIとのユニット・Chara+YUKI名義でミニアルバム『echo』リリース。6月には七色の鮮やかな階段がかかる”WATA HOUSE”のリビングルームから、ジャンルに捉われない自由な表現で心に触れる暖かい時間を贈る配信プログラム「Rainbow Staircase」が始動。デビュー30周年を迎える2021年に向け、全く衰えを知らぬ音楽的探求が続く。





─Charaさんがフィオナ・アップルを熱心に聴いていたのは、彼女が1stアルバム『タイダル』(1996年)をリリースした頃だと聞きました。



Chara:私はその頃YEN TOWN BAND(1996年〜)を始めたり、5枚目のアルバム『Junior Sweet』(1997年)をリリースしたり、活動が活発な時期で。もともと女性シンガー・ソングライターは大好きで、例えばリッキー・リー・ジョーンズとかたくさんのアーティストに影響を受けてきたんだけど、彼女が出てきたときは「美人だし、素敵なアルト・ヴォイスだな」って。私も普通に歌うと結構低い声なんですけどね(笑)。まあ、そんな感じで「憧れ」というか、「きっとこの人は、おばあちゃんになっても変わらないんだろうな」と。そういう普遍的な魅力を持っている人だと思いました。







─当時、特に好きだった楽曲というと?



Chara:「Never Is a Promise」が本当に好きでしたね。こんな美しい曲が書けたらなあ、って。ミュージックビデオも素敵なんですよ。確か撮影スタジオで、クレーンを使って撮ったらしいのだけど、先日も友達のSalyuと「あのビデオいいよね!」なんて言ってました。きっと他の日本人女性アーティストでも、フィオナのこと好きだった人は多いんじゃないかな。あと、ビートルズの「アクロス・ザ・ユニヴァース」もカバーしてたよね。彼女のあのバージョンはすごく好きだった。



─「アクロス・ザ・ユニヴァース」のMVは当時の恋人だったポール・トーマス・アンダーソン(『マグノリア』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』)が撮影監督でしたね。THE NOVEMBERSも以前、この曲をフィオナ・バージョンでカヴァーしていました。



Chara:あんな、誰もが知っている曲を自分のものにしてしまうのも凄いなあと思う。









─初期フィオナの楽曲に深く関わっていた、LA出身のプロデューサーであるジョン・ブライオンがかなりのビートルズ狂で、例えば逆回転サウンドを用いたりメロトロンを入れたり、彼の作り出すちょっとサイケデリックなアレンジも楽曲のスパイスになっていたと思います。



Chara:メロトロンの似合う声だよね。彼女は生い立ちが色々と話題になっていたけど、お父さんもお母さんもアーティストなんでしょう?



─父親が俳優のブランドン・マッガートで、母親が歌手のダイアン・マカフィー。姉のアンバー・テイルーラは、モード・マッガートというステージ・ネームで歌うキャバレーの歌手だし、兄のスペンサーは彼女のシングル「Parting Gift」でビデオ監督を務めています。



Chara:なるほどね。(本人と)話したことはないけど、彼女自身が「音楽」そのものっていう感じの人だなというのは分かる。当時ライブ行きました? 私は確か、行けてなかった気がする。



─2000年5月8日に中野サンプラザで開催された初来日公演は行きました。



Chara:お客さんはどんな感じだったんだろう……静まりかえっていた?



─のっけからピアノの前で髪を振り乱し、取り憑かれた様に歌う彼女に呆気にとられている感じでした。僕は2階席で観てたのですが、息を呑む音が聞こえてくるようでしたね。



Chara:でも、本人は案外ファンキーだったりしてね(笑)。





1997年のパフォーマンス映像。フィオナが歌っているのは代表曲の「クリミナル」



─当時のライブレポを読み返して思い出したのですが、そういえば曲が終わるとステージをぴょんぴょん跳ね回ってMCしたりしていました(笑)。彼女は大の飛行機嫌いで、基本的に海外ツアーはしなかったらしいんですけど、日本だけは「興味があるから」と日程に入れたらしいんです。



Chara:へえ! 会ったら仲良くなれるかなあ(笑)。コロナ禍がなければね、今回のタイミングで来日公演もあったかもしれないのに残念。「一緒に下駄買いに行こうよー!」「かき氷食べに行こう!」とか言えたのに。



─はははは!



Chara:フジロックとか、もし出るなら絶対に観に行きたいアーティストですよね。今年はルーファス・ウェインライトも来る予定だったから、絶対に行くつもりだったし、ルーファスとフィオナがいたら最高だったな。



─それはヤバイですね。2人はさっき話したジョン・ブライオンが共通のプロデューサーだったので、ステージ上での共演もあったかもしれない。



Chara:結構、日本でも今若いシンガー・ソングライターがたくさん登場しているし、若いリスナーにも届いたらいいですよね。



─個人的には君島大空や、中村佳穂あたりが好きな人にもフィオナは聴いて欲しいです。



Chara:ちなみに、フィオナ・アップル好きな人は、他にどういう音楽聴いているのかしら。



─Spotifyで調べると、最初に出てくるのがセイント・ヴィンセントで、次がパフューム・ジーニアスみたいですね。



Chara:ああ、なるほど。結構、最近のアーティストだね。例えば、このインタビューを読んでエキセントリックで独特の世界観で引き込んでくれるシンガーソングライターのルーツとか追いたい若い人は聴いたらいいよね。



Charaが語る『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ』



─では、新作『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ』についてはどう思いました?



Chara:やりたいことを、やりたいようにやっている感じがした。きっとデビュー当時は、彼女の才能に集まった旬のクリエーターたちと一緒に曲作りをしていたと思うのだけど、その頃に比べると今は元々あるピュアな部分を前面に出しているというか。そのぶん一聴すると、初期に比べてとっつきにくいところもあるかも知れない。



─確かに、聴けば聴くほど味わい深くなっていくタイプのアルバムだと僕も思いました。



Chara:タイトルソング「Fetch The Bolt Cutters」とかほとんどラップだね。私も最近は、昔よりも言葉を紡いでいくのが好きなのだけど、きっと彼女も言いたいことが山ほどあるんだろうなって。「シング・ライク・トーク」「トーク・ライク・シング」スタイルが昔から結構好きなんです。それもちょっと感じるな。演劇っぽいというか、ミュージカル的な要素もあるしね。もしこれを初期のアルバムのような、カチッとしたサウンド・プロダクションにしたらどうなるのか、ちょっと聴いてみたい気はするけど、でもきっと彼女は、今はそういうのが嫌なんだろうな。







─今回、自宅のリビングでレコーディングをしているみたいですね。愛犬ジャネットの遺骨を叩いたり……。



Chara:え、怖いんだけど!(笑) 私も犬を飼ってるけどさ……やっぱりちょっと変わってるよね彼女。



─現在一緒に暮らしている愛犬の鳴き声を入れたり……。



Chara:ああ、もうそうなってくると(七尾)旅人だね。



─確かに(笑)。



Chara:どんな家に住んでいるんだろう。森の中にスタジオ付きの家があって、そこに住んでいるイメージなんだけど(笑)。





自宅で愛犬と一緒にフローレンス・アンド・ザ・マシーンを聴いているフィオナ



─レコーディングは主に自宅で行われていて、楽器をモノにぶつけたり、バンドメンバーと家の周りをチャンティングしながら行進したり、かなり実験的な試みをしているみたいです。それと、今回からレコーディング・メンバーのエイミー・アイリーン・ウッド(Dr)に、GarageBandの使い方を教えてもらってデモから自分で作ったとか。



Chara:最近覚えたんだ、凄いね。じゃあ、またこれから音楽性もどんどん変わっていくかも知れない。トッド・ラングレンだってさ、数年前のフジロックでは横にお姉ちゃん立たせて踊りながらEDMやっててびっくりしたもん。



─あはははは!



Chara:「昔の曲やってくれない!」って思ったけど、そうやってアーティストは進化していくわけだしね。ガレバン(GarageBand)を覚えたフィオナも次は打ち込みやってるかもよ(笑)。彼女の曲って、さっきの「Fetch The Bolt Cutters」もそうだけど「一筆書き」っぽいイメージがあるから、アイデアが浮かんだらどんどん形にしていきたいだろうし。これからは自由に一人で好きに作ったものもプラスされていくかもね。



─Charaさんもご自宅をスタジオにされているじゃないですか。



Chara:スタジオというか、簡単な作業場だけどね。でも北向きなのがイヤで(笑)、今はお日様の入るリビングでほとんどやっていますね。いいテイクが録れればそれでいいから。



─そういう環境でやっていると、フィオナみたいな実験的な録音を試すこともありますか?



Chara:言われてみれば、確かにインディーズから出した時は、私もフィオナや旅人みたいに犬の声が入っちゃった時もあるし(笑)、家の中のノイズとか入っちゃってもそれがいい感じだったら残したり、あえてループしてみたりすることはあった。鳥の声や水の音とかね、よかったら何でも使っちゃう。アンビエント・ミュージックの発想。



─なるほど。アルバムの中で、他に好きな楽曲はありました?



Chara:「Under The Table」も好きですね。ちょっとアラバマ・シェイクスの『Sound & Color』とか思い出す。というか、きっと受けた影響源が一緒なんだろうね。







─そういう意味では「Relay」や「For Her」を始め、ゴスペル・チャントを取り入れた楽曲も目立ちますよね。それこそCharaさんが参加したTELE-PLAYの第一弾楽曲「あいにいきたい」も、ゴスペル色の強い楽曲でした。



Chara:あの曲はリーダーのコニたん(小西遼)が、「ゴスペルっぽい感じを出したい」って言ったの。私も小さい頃からゴスペルは大好きだったからね。別にキリスト教徒でも何でもないんだけど、初めて聴いたときは子供ながらに「ゴスペル、なんかすごい!」って衝撃を受けたのを覚えてる。あと、『フェーム』という青春映画があって、ゴスペル風のコーラスが入ったアイリーン・キャラの歌う主題歌が、私にとって最初に買った洋楽のシングルだった。







─様々な声が混じり合うゴスペルのハーモニーは、何とも言えない魅力がありますよね。



Chara:ブルックリンのチャーチでも2回、生のゴスペルを聴いたことがあるけど、もう骨にビンビンくるわけ(笑)。実際に歌ってみるとよく分かるんだけど、自分が発した声と、誰かの声が混じり合って共鳴して響き合うって、すごくセクシーなんだよね。



パーソナルな経験について歌う理由



─お話を聞いていて思ったのは、今回のフィオナの新作は「声のアルバム」とも言えますよね。楽器や音数が少ないぶん、ボーカルやコーラスのテクスチャーが際立っていて。



Chara:そうかも。こんな時期だし、ピアノと歌だけの配信ライブとか聴いてみたいけど、今回プロモーションを一切やってないんでしょう。残念だなあ。あと、ジャケット写真にびっくりした(笑)。わざとこういう写真を使っているのかな。美人ってあんまり美人に撮られたくない人もいるけど……恥ずかしがり屋なのかしら。



─「自分がどう見られているか?」みたいなことに関しては、人一倍センシティブなのかもしれないですよね。その一方で、「自分らしくあること」についても試行錯誤している印象。以前、MTV Video Music Awardsでのスピーチが批判されたこともあったし……。(※)



※1997年のMTV Video Music Awardsにて”Best New Artist”を受賞した際、マヤ・アンジェロウ(公民権運動にも参加した活動家)の言葉を引用しながら「この業界は腐りきっている。この業界の人間がクールだと決めたこと、ファッション、考え方に影響されて自分たちの生き方を変えるなんて馬鹿げている」とスピーチ。マスメディアやセレブたちから批判を受けた。



Chara:ああ、ありましたね。そういうことにも疲れちゃったんじゃない?(笑)最近の彼女がどう思っているのか分からないけど……。





1997年、MTV Video Music Awardでのフィオナのスピーチ



─今作の歌詞では、自身のパーソナルな経験についても赤裸々に歌っています。そういった姿勢についてはCharaさんどう思いますか?



Chara:それが普通じゃないかな。誰でも多かれ少なかれ、人には言えない感情や秘密を心の中に抱えていて、アーティストはそれを表現するからこそ「いい」と思ってもらえたり、「私もそんなふうに生きたい」と思ってもらえたりするわけだしね。「自分が抱えている孤独は、自分だけのものじゃないんだ」って気づかせてくれる存在というか。



─自身のレイプ体験を歌うのも(「Relay」「For Her」など)、それが「恥ずべき類の体験ではない」と伝えたいからだとインタビューで話しています。



Chara:でも、それは結構どうでもいいことだったりするかな。例えばそのインタビューで、フィオナが全く違うことを言ったとしても、彼女の歌を聴いて、その中の言葉が一つでも自分の心に引っかかって、それがメロディと一緒に心の中に入ってくる……そういう魔法みたいな体験を受け手がどう解釈するか、どう刺さったかが「真実」「リアリティ」だと思うのね。



─確かにそうですよね。



Chara:もちろん発言も重要なんだけど、それが作品よりも先に来てしまうと、ね。彼女はそれ(レイプ)以外にも、いろんな体験をたくさんしてきているわけじゃない? 美しいものもたくさん見ているだろうし、背負ってきているものも、影響を受けた音楽もたくさんあって。そういう中から生み出されたのが彼女の曲だから。まあ、それも本人じゃないから分からないけどね?(笑)



─先ほどの「自分がどう見られているか?」「自分らしくあること」についての話に戻りますが、Charaさんに女性ファンが多いのは、デビュー当時から「女性としての美しさ、可愛らしさ」を前面に打ち出す一方で、「男性が求める女性らしさ」というものからは常に自由だったからじゃないかなと思うんですよね。



Chara:うーん、どうなんだろう。私自身は「ずっと一生懸命頑張ってきたから」と思っているかな。別に美人で売っているわけでもないけど、曲を書いたり歌詞を書いたりする自分の才能は信じていて。「人は誰でも10個以上才能がある」なんて言われてるけど、私はその中の「曲を書く」才能を諦めないで、ブレずに続けてきたというか。自分のやっちゃいけないことも分かっているし。それって簡単なようで、なかなか大変なことなのね。どんな仕事でもそうだと思うけど。



─「やっちゃいけないこと」とは?



Chara:アーティスト性を蔑ろにすること。例えばメジャーでやっていると、すごくたくさんの人が動くから、全部チェックできなくて「あれ? こんなことになってるの?」みたいなことも起きるんだけど、そういう時に勇気を出して、「そっちじゃない方がいいと思う」ってちゃんと言うこと。デビュー当時からそれを繰り返してきたのね。実は、Charaとしては世の中的に最も知られている曲「やさしい気持ち」でも戦いがあったの。あの曲はベースが入ってないんですけど、保守的なアレンジにされてしまいそうだったので、ディレクターが寝ている間に仕上げちゃった。







─そうだったんですね(笑)。ベースレスのシングルというと、プリンスの「When Doves Cry」を思い出しますけど、J-POPシーンでは当時画期的だったでしょうね。



Chara:それから「自分らしさ」ということでは、やっぱり私はオシャレも好きだし、洋服でも何でも好きなものに囲まれて暮らしたいと思っているわけ。もちろんステージに立てば足の先から頭の天辺まで、空気感も話す内容も全てが表現になるから、そこにもちゃんと一生懸命こだわってやってきた。それがちゃんと伝わっているのかもしれないなって。「軽やかに努力する」というかね、それを見て「私も頑張れそう」と思ってもらえたら嬉しいですね。



─今回、ぜひ若い人たちにフィオナ・アップルを聴いてもらいたいって思っているんですけど、もしCharaさんが自分のお子さんたちにフィオナを勧めるとしたら、どんなふうに進めますか?



Chara:えー、なんて言うだろう(笑)。「このアルト・ヴォイスを聴きなさい」かな。1曲あげるとしたら、私はやっぱり「Never Is A Promise」が一番好きだけど、私自身も、最新のアルバムも聴いて欲しいと思って音楽を続けているから、彼女の曲で一曲でも好きな曲があれば絶対に最新のアルバムをチェックするべきですね。私の新しいのもね(笑)。







フィオナ・アップル

『フェッチ・ザ・ボルト・カッターズ』

2020年7月22日国内盤リリース

7月22日発売予定 価格︓2,400円+税

歌詞、対訳、解説つき

初回封入特典:ステッカーシート

日本公式サイト:https://www.sonymusic.co.jp/artist/FionaApple/





Chara

「Rainbow Staircase」

