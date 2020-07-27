Perfumeのニューシングル「Time Warp」が9月16日にリリースされる。
「Time Warp」はPerfumeの結成20年、メジャーデビュー15周年を祝福するプロジェクト「Perfume 15th & 20th anniv with you all」の第2弾作品。PerfumeのシングルCDリリースは2018年3月発売の「無限未来」以来約2年半ぶりとなる。シングルのカップリングには映画「屍人荘の殺人」主題歌として配信リリースされた「再生」が収められる。
今回のシングルは完全生産限定盤と初回限定盤の2形態でリリースされ、どちらも「Time Warp」や「再生」のミュージックビデオやメイキング映像を収録したDVDが付属する。完全生産限定盤はDVDに加え、特製カセットテープをグッズとして封入。カセットテープの収録内容は購入者のみのお楽しみとなっている。
シングルリリースに先駆け、9月4日からは昨年10月に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で行われた公演「Reframe2019」の模様を編集した映画「Reframe THEATER EXPERIENCE with you」が2週間限定で全国公開される。また9月2日にはライブBlu-ray / DVD「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed”in Dome」もリリースされる。
Perfume「Time Warp」収録内容
CD
01. Time Warp
02. 再生
03. Time Warp -Original Instrumental-
04. 再生 -Original Instrumental-
DVD
・Time Warp -Video Clip-
・再生 -Video Clip-
・Perfume View
・再生 -メイキング映像-