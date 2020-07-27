吾峠呼世晴原作によるアニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の最新情報を届ける特番「鬼滅テレビ 無限列車編 新情報＆主題歌発表スペシャル」が、8月2日21時よりABEMAのアニメ2チャンネルで配信される。

番組には竈門炭治郎役の花江夏樹、竈門禰豆子役の鬼頭明里、我妻善逸役の下野紘、嘴平伊之助役の松岡禎丞が出演。主題歌情報が解禁され、同楽曲を使った本予告と、本ビジュアルも初披露される。またABEMAでは「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の10月16日公開に向けて、TVアニメ「鬼滅の刃」を無料配信。「鬼滅テレビ 無限列車編 新情報＆主題歌発表スペシャル」終了後の8月2日22時より第1話と第2話を、その後は毎週日曜日の22時より2話分もしくは3話分ずつを無料で配信していく。

「鬼滅テレビ 無限列車編 新情報＆主題歌発表スペシャル」

日時：2020年8月2日（日）21:00～

配信チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

2020年10月16日（金）全国公開

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢（下弦の壱）：平川大輔



※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable