ドイツサッカー連盟(DFB)は26日、2020-2021シーズンのDFBポカール1回戦の組み合わせ抽選会を実施した。

各地域協会のDFBポカール出場クラブが出揃っていないため、対戦カードが確定したのは9試合となった。ドルトムントは3部のデュイスブルクと、ライプツィヒは2部のニュルンベルクと対戦。MF原口元気が所属するハノーファーはヴュルツブルガー・キッカーズとの2部対決となり、MF遠藤渓太の移籍が決まったウニオン・ベルリンは2部のカールスルーエとの対戦が決まった。

■DFBポカール1回戦の確定試合

デュイスブルク(3部) vs ドルトムント

ディナモ・ドレスデン(3部) vs ハンブルガーSV(2部)

ヴュルツブルガー・キッカーズ(2部) vs ハノーファー(2部)

インゴルシュタット(3部) vs デュッセルドルフ(2部)

カールスルーエ(2部) vs ウニオン・ベルリン

マクデブルク(3部) vs ダルムシュタット(2部)

ニュルンベルク(2部) vs ライプツィヒ

ヴェーエン・ヴィースバーデン(3部) vs ハイデンハイム(2部)

ブラウンシュヴァイク(2部) vs ヘルタ・ベルリン

■2020-2021シーズンのDFBポカール日程

▼1回戦

2020年9月11日〜14日

▼2回戦

2020年12月22日、23日

▼ラウンド16

2021年2月2日、3日

▼準々決勝

2021年3月2日、3日

▼準決勝

2021年5月1日、2日

▼決勝

2021年5月13日