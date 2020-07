声優・神谷浩史 ラジオドラマに特別ゲスト出演！ 一人二役を演じ「貴重な経験になった」

ごくごく平均的なサラリーマン“安部礼司”が、社会の荒波に揉まれながらも前向きに成長していく姿をコメディタッチに描いたラジオドラマをお届けしているTOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -」。7月26日(日)は特別編「安部礼司featuring日産キックスe-POWER KICK START ~翼の夏・物・語~」と題して、声優・神谷浩史さんがスペシャルゲストとして登場! 一人二役の熱演でラジオドラマを盛り上げてくれました。この日の放送は“特別編”として、主人公・安部礼司の親友・久留間翼が勤める日本最大の自動車メーカーN社で働く人々にスポットを当てたスペシャバージョンをオンエア。話題の新型SUV「日産キックス e-POWER」とコラボした夏の特別編をお送りしました。神谷さんは、物語のキーパーソンとなる新車開発担当者・山本陽一役、さらには開発された“新車役”の一人二役を熱演。自動車メーカーN社の熱血サラリーマン・久留間翼らと息ピッタリの掛け合いで、スペシャルなストーリーに花を添えます。* * *収録を終えた神谷さんは、「想像力をかきたてるラジオドラマが大好きで、今回は一人二役を楽しみながら演じることができました」と手応えを感じている様子。「やはり14年以上続いているラジオドラマというのは普通じゃないです。『あ、安部礼司』への出演は貴重な経験になりました」と本番組へのリスペクトの言葉も。ちなみに、劇中では「プロジェクトキックス」と題し、「日産キックス e-POWER」の開発秘話を披露するなど、内容盛りだくさん。神谷さんの一人二役をはじめ、聴きどころたっぷりのラジオドラマは「radiko」タイムフリーで聴取可能ですので、ぜひ聴いてみてください!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/