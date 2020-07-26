劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」が8月15日に公開されるのを記念し、ABEMAに特設チャンネル「Fate[HF]チャンネル」が1日より期間限定で開設される。
「Fate[HF]チャンネル」では劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」の第1章「I.presage flower」を8月1日21時、第2章「II.lost butterfly」を8日21時より配信するほか、14日19時より第1章、第2章を連続で放送。キャンペーンも行われ、ABEMAとABEMAアニメの公式Twitterをフォローし、キャンペーンツイートをRTした人の中から3人に「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」のポスターセットがプレゼントされる。
さらに同チャンネルにて「Fate」関連作品の一挙配信も実施。8月1日に「Fate/Zero」と「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」、8日に「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」、14日に「衛宮さんちの今日のごはん」と「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」が配信され、その後ABEMAビデオにて一定期間無料公開される。
「Fate[HF]チャンネル」配信作品ラインナップ
劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』I.presage flower」
配信日時：2020年8月1日（土）21:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FkMKwdvgeiT
「Fate/Zero」
配信日時：2020年8月1日（土）9:30～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzBTvSfHT8R5
「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」
配信日時：2020年8月1日（土）23:10～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FnUFqg6kMWw
劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」
配信日時：2020年8月8日（土）21:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FkMtMF6MDtK
「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」第1話～第11話
配信日時：2020年8月8日（土）4:30～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzC4vBxNuRbV
配信日時：2020年8月8日（土）23:05～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/Dd3gtccn1etbPu
劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」第1章・第2章連続配信第1章
配信日時：2020年8月14日（金）19:00～
番組URL: https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FoPaHcfyZcK
配信日時：2020年8月14日（金）21:10～
番組URL: https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FpHjTjjzT1H
「衛宮さんちの今日のごはん」
配信日時：2020年8月14日（金）4:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FoPkpYVrGym
「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」
配信日時：2020年8月14日（金）7:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzDtLmLfjfdq