劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』」配信告知バナー (c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」が8月15日に公開されるのを記念し、ABEMAに特設チャンネル「Fate[HF]チャンネル」が1日より期間限定で開設される。

「Fate[HF]チャンネル」では劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」の第1章「I.presage flower」を8月1日21時、第2章「II.lost butterfly」を8日21時より配信するほか、14日19時より第1章、第2章を連続で放送。キャンペーンも行われ、ABEMAとABEMAアニメの公式Twitterをフォローし、キャンペーンツイートをRTした人の中から3人に「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」のポスターセットがプレゼントされる。

さらに同チャンネルにて「Fate」関連作品の一挙配信も実施。8月1日に「Fate/Zero」と「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」、8日に「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」、14日に「衛宮さんちの今日のごはん」と「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」が配信され、その後ABEMAビデオにて一定期間無料公開される。

「Fate[HF]チャンネル」配信作品ラインナップ

劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』I.presage flower」

配信日時：2020年8月1日（土）21:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FkMKwdvgeiT

「Fate/Zero」

配信日時：2020年8月1日（土）9:30～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzBTvSfHT8R5

「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」

配信日時：2020年8月1日（土）23:10～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FnUFqg6kMWw

劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」

配信日時：2020年8月8日（土）21:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FkMtMF6MDtK

「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」

第1話～第11話

配信日時：2020年8月8日（土）4:30～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzC4vBxNuRbV

第12話～第21話

配信日時：2020年8月8日（土）23:05～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/Dd3gtccn1etbPu

劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」第1章・第2章連続配信

第1章

配信日時：2020年8月14日（金）19:00～
番組URL: https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FoPaHcfyZcK

第2章

配信日時：2020年8月14日（金）21:10～
番組URL: https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FpHjTjjzT1H

「衛宮さんちの今日のごはん」

配信日時：2020年8月14日（金）4:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/9M9FoPkpYVrGym

「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」

配信日時：2020年8月14日（金）7:00～
番組URL：https://abema.tv/channels/fate-hf/slots/AdzzDtLmLfjfdq