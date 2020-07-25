人気ゲームクリエーターの麻枝准（まえだ・じゅん）さんが原作、脚本を手がけるテレビアニメ「神様になった日」に声優として花江夏樹さん、石川由依さん、木村良平さん、桑原由気さんが出演することが7月25日、分かった。花江さんは主人公の少年・成神陽太を演じ、石川さんは伊座並杏子、木村さんは国宝阿修羅、桑原さんは成神空というキャラクターをそれぞれ演じる。アニメの第1弾PVも公開された。
「神様になった日」は、「Angel Beats！」「Charlotte」に続き、麻枝さんが手がけるアニメで、テーマは「原点回帰」。佐倉綾音さんがメインヒロイン・ひなの声優を務める。10月からTOKYO MX、BS11ほかで放送される。
◇スタッフ（敬称略）
原作・脚本：麻枝 准（VisualArt’s／Key）▽監督：浅井義之▽キャラクター原案：Na-Ga（VisualArt’s／Key）▽キャラクターデザイン･総作画監督：仁井学▽美術監督：鈴木くるみ▽撮影監督：梶原幸代▽色彩設計：中野尚美▽3D監督：鈴木晴輝▽編集：高橋歩▽音響監督：飯田里樹 ▽音楽：MANYO・麻枝准 ▽アニメーション制作：P.A.WORKS
◇キャスト（敬称略）
ひな：佐倉綾音▽成神陽太：花江夏樹▽伊座並杏子：石川由依▽国宝阿修羅：木村良平▽成神空：桑原由気