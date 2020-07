アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月13~19日の1位は、声優で歌手の坂本真綾さんのアルバム「シングルコレクション+アチコチ」でした。

◇先週の結果

坂本さんは、1996年4月にシングル「約束はいらない」でCDデビュー。今年で歌手デビュー25周年を迎えました。1位を獲得した「シングルコレクション+アチコチ」は25周年記念アルバムで、2013年以降にリリースされたシングル曲を収録したディスク1と、カバー曲などを収録したディスク2の2枚組です。

ディスク1には、ロックバンド「the band apart」とのタッグも話題となったヒット曲「Be mine!」や、椎名林檎さんが作詞、作曲、編曲を手がけた「宇宙の記憶」、坂本さん自身も声優を務める人気スマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order(FGO)」の楽曲などを収録。松任谷由実さんの「卒業写真」、「DREAMS COME TRUE」の「三日月」のカバーなどを収録したディスク2と合わせて、坂本さんのアーティストとしての進化の歴史をたどることができるアルバムとなっています。坂本さんが2019年11月にリリースしたアルバム「今日だけの音楽」も6位にランクインしています。

続く2位には、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」のガールズバンド「Roselia(ロゼリア)」の2枚目のアルバム「Wahl」がランクイン。3、4位には、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)発のシングル2作が登場しました。3位の「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 09 オタク is LOVE!」は3人組ユニット「虹色ドリーマー」の楽曲、4位の「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 40 バベル」はデュオ「Dimension-3」の楽曲が収録されています。

ほかにも、「FGO」のサウンドトラック第4弾「Fate/Grand Order Original Soundtrack IV」が5位、シンガー・ソングライターのやなぎなぎさんが歌うテレビアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」のオープニングテーマを収録した「芽ぐみの雨」が7位、人気ボカロPの煮ル果実さんの2枚目のアルバム「SHIMNEY」が9位に登場しました。

◇今週の動向

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」の最新シングル「Fantastic Departure!」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「シングルコレクション+アチコチ」 坂本真綾 アルバム

2位 「Wahl」 Roselia アルバム

3位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 09 オタク is LOVE!」 荒木比奈(CV:田辺留依)/神谷奈緒(CV:松井恵理子)/安部菜々(CV:三宅麻理恵) シングル

4位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 40 バベル」 一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ)/二宮飛鳥(CV:青木志貴) シングル

5位 「Fate/Grand Order Original Soundtrack IV」 GAME MUSIC アルバム

6位 「今日だけの音楽」 坂本真綾 アルバム

7位 「芽ぐみの雨」 やなぎなぎ シングル

8位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」 Various Artists シングル

9位 「SHIMNEY」 煮ル果実 アルバム

10位 「Breakthrough!」 Poppin’Party アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。